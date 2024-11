Počeo 17. po redu VinoCOM, najvažniji vinski festival u nas

Prvim radionicama i mnoštvom ljubitelja vina već prvi dan počeo je još jedan VinoCOM. Kao što je poznato, riječ je o našem najmasovnijem a i najvažnijem sajmu vinarstva i kulinarstva koji okuplja više opd 250 izlagača iz tog sektora. Ovogodišnji su VinoCOM otvorili Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam, Tugomir Majdak, državni tajnik u ministarstvu poljoprivredu, te Velibor Mačkić, savjetnik predsjednika republike Zorana Milanovića. Ovaj festival namijenen je osim brojnim poznavateljima i fanovima vina i za spajanje vinara koje je nerijetko rezultiralo i stvaranjem regionalnih organizacija vinara i vinogradara hrvatskih regija. Već prvog dana radionica vina poznatog momjanskog vinara Marina Markežića Kabole naznačila je kako će ovo biti još jedan odličan VinoCOM, a zaljubljenici u vina mogli su se na radionici Mezzogiorno d'Italia upoznati s najznačajnijim vinskim regijama južne Italije. Sylvain Menard, predstavnik Chateau Lagrangea, predstavio je ovu vinariju i vina iz francuskog Saint Juliena poznate bordoške regije. Iločki podrumi predstavili su svoju novu liniju Sofija. U petak su na rasporedu radionice Sauvignon Blanc Masterclass: Old World vs New World, zatim Bordeaux legendarna berba 1982. godina koju će voditi Frane Ševo i Mario Meštrović, ali i jedna malo drugačija, Povijest GINa – od nastanka i razvoja do današnjeg trenda. Nju će voditi interesantna ekipa, Master Chef Pero Savanović, destiler Marijo Cutura te Uwe Walter, influencer poznat iz playboya alias “Lifestyle Gentlemen”. Osim radionica VinoCOM je sjajna prilika za kušanje vina i to praktično od svih sorti koje se mogu pronaći u Hrvatskoj, od vugave, plavca, grka, preko malvazije, graševin, rizlinga, cabernet sauvignona... Posebna će se atrakcija dogoditi tokom vikenda kada će se održati radionice pršuta, i to španjolska Joselito i Cinco Jotas koju će držati Zoran Memon, profesionalni rezač i poznavatelj vrhunskih pršuta, dok će Marina Selak u nedjelju držati radionicu sireva s područja Sredozemlja, od istarskog pa do talijanskog, ali onda i francuskog camemberta i roqueforta.