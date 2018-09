Pobijedila sistem: Riječanka natjerala Grad da joj plati 1.890 kuna za - uništene čizme

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel potpisao je možda najčudniju nagodbu svog mandata. Naime, Grad Rijeka se jednoj Riječanki obvezao kupiti nove čizme vrijedne oko 2.000 kuna, prenosi Novi list.

Ivana Miletić je u prosincu prošle godine išla razviti fotografije u fotografsku radnju, gdje je na okapnici koja je trebala spriječiti prodor vode u slučaju kiše u gradski poslovni prostor razderala i kožne čizme i čarape.

- Kada se to dogodilo bila sam jako ljuta. Što bi bilo da je bilo ljeto, sva bi se bila izrezala, ako je kožnu čizmu rasparalo kao žilet. Na početku sam se pomirila sa sudbinom, ali svi su mi postolari rekli da se to ne može popraviti. Vlasnik prodavaonice mi je pojasnio da on nema ništa s tim i da je Grad Rijeka vlasnik poslovnog prostora. Na moj prvi dopis dobila sam negativan odgovor, ali nisam odustala jer nije u redu da ne snose odgovornost za to što se dogodilo. Na kraju su priznali moj zahtjev za naknadom štete nakon što sam im dokazala što se dogodilo, objašnjava Miletić.

Iz Grada Rijeke su potvrdili kako je Obrsnel potpisao ugovor o nagodbi kojom će se isplatiti žaliteljici 1.890 kuna za uništenu imovinu – čizme te da je Miletić u svom dopisu dostavila pravovaljane dokaze.

- Podnositeljica zahtjeva je u ostavljenom roku dostavila račun za čizme na iznos od 1.890 kuna kao i izjavu svjedoka čiji potpis je ovjeren od strane javnog bilježnika. Pregledom pravne prakse utvrđeno je da odgovorna osoba – ovdje vlasnik poslovnog prostora, u slučaju nastanka štete mora uspostaviti stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala, a kada uspostava prijašnjeg stanja nije moguća, odgovoran je isplatiti oštećeniku odgovarajući iznos novca na ime naknade štete. Budući da se ne radi o oštećenju, već uništenju stvari, u predmetnom slučaju potrebno je naknaditi ukupan iznos plaćene cijene stvari – uništenih čizama, jer povrat u prijašnje stanje nije moguć, zaključuju iz Grada.

Ostaje vidjeti kada će novac sjesti na račun ove odlučne Riječanke.