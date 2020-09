Plenković za CNN o turizmu: Imamo porast zaraženih, ali to je bio kalkulirani rizik

Premijer Andrej Plenković branio je u ponedjeljak otvaranje Hrvatske za inozemne turiste, iako je posljednjih tjedana zabilježen rast broja slučajeva zaraženih koronavirusom. U razgovoru za CNN kazao je da je ovoga ljeta stiglo oko sedam milijuna gostiju, a broj noćenja je 50 posto manji nego lanjske, rekordne godine. Istaknuo je da je Hrvatska trenutno fokusirana na početak školske godine i sigurnost učenika te da se donose ciljane mjere za lokalna žarišta.

