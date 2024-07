Plenković: U Slavoniju u sedam godina uloženo tri milijarde eura

Predsjednik Vlade Andrej Plenković naglasio je na današnjoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Jakšiću kod Požege kako je u proteklih sedam godina u tu regiju uloženo tri milijarde eura te kako njezin razvoj i u trećem mandatu ostaje prioritet Vlade.

Rekapitulirajući dosadašnja ulaganja u svaku od pet slavonskih županija, on je istaknuo kako je u projekte u Osječko-baranjskoj županiji uloženo 1,05 milijardi eura, u Vukovarsko-srijemskoj 642 milijuna eura, u Brodsko-posavskoj 344 milijuna, u Virovitičko-podravskoj 321 milijuna te u Požeško-slavonskoj 250 milijuna eura.

Uz to, tu su i zajednički projekti koji idu kroz više županija, a u takve je uloženo dodatnih 310 milijuna eura. U odnosu na 2016. godinu, danas je, prema njegovim riječima, u Slavoniji zaposleno 26500 ljudi više.

Izvoz je udvostručen te je u 2023. godini iznosio 2,5 milijarde eura, a za 54 posto je povećana vrijednost investicija.

- Kao što i mi kao država lovimo korak s onima koji su razvijeniji i napredniji u Europskoj uniji, tako se kroz ovo prioritetno ispunjavanje velikih investicija u slavonske županije nastoji učiniti taj iskorak da ih što više dižemo u pogledu razvijenosti - naglasio je Plenković.

Na sjednici je uručena odluka o izgradnji i sufinaciranju objekta novog regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće koji će se graditi u Požegi, što je izdvojeno kao jedan od dobrih primjera. Drugi je to takav objekt u Slavoniji nakon onog u poduzetničkoj zoni u Nemetinu kod Osijeka.

Novi distribucijski centar imat će kapacitet oko 3.000 tona, a sadržavat će šest komora s ULO (Ultra Low Oxygen) rashladnim sustavom, skladišni prostor te dio za pakiranje i distribuciju. Predviđeni završetak izgradnje objekta je do kraja lipnja 2026. godine.

Jedna od tema bila je i pomoć u nedavnom nevremenu stradalim Bošnjacima kod Županje. Plenković je podsjetio kako je slavonske županije u proteklom razdoblju pogodilo puno vremenskih nepogoda, a Vlada im je u svim tim situacijama pomagala, što će činiti i dalje.

Što prije županijska poverenstva za procjenu šteta dostave brojke, to će se novac prije moći usmjeriti onima kojima je najpotrebniji, osobito kada je riječ o stambenim i gospodarskim objektima te usjevima.

- Čim se utvrdi popis šteta, Vlada će posebnim odlukama i financijski pomoći da se obnove krovovi ljudima čije su kuće nastradale. Spremni smo odmah reagirati - poručio je premijer.

Podsjetio je i na afričku svinjsku kugu. - To je bio ozbiljan problem, ali smo ga riješili kako treba - rekao je Plenković i zahvalio svim službama koje su sudjelovale u akciji suzbijanja bolesti.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine za sanaciju šteta uzrokovanih različitim elementarnim nepogodama osiguralo oko 25 milijuna eura.