Plenković: Sutra interventna pomoć županijama, ukupno 120 milijuna kuna

Premijer Andrej Plenković u utorak navečer najavio je da će kao interventnu pomoć u saniranju posljedica potresa sutra trima županijama ukupno biti upućeno 120 milijuna kuna - 100 milijuna kuna najteže pogođenoj Sisačko-moslavačkoj, a po 10 milijuna Zagrebačkoj i Karlovačkoj.

U izjavi novinarima nakon sjednice užeg kabineta Vlade izrazio je sućut obiteljima svih danas poginulih u potresu.

"Danas smo, s obzirom da smo na kraju proračunske godine, raznim načinima uspjeli osigurati sutra interventnih 120 milijuna kuna. Naviše - 100 milijuna kuna za Sisačko-moslavačku županiju, a po 10 za Zagrebačku i Karlovačku županiju", rekao je premijer.

Pojasnio je kako je riječ o interventnoj mjeri potpore.

>> VIDEO Građani se uputili pomoći u raščišćavanju ruševina nakon potresa

"Nije to naravno sve. To je samo početak i jedna snažna politička potpora, solidarnosti Vlade, svih nas, s ovim županijama i našim sugrađanima koji su najviše pretrpjeli u ovom potresu", rekao je premijer.

Pozvao je večeras građane koji žele poslati pomoć na potresom pogođena područja da to učine putem Crvenog križa ili Civilne zaštite, a rekao je i kako se još ne zna ukupan broj žrtava jer ima naznaka da ih je više od sadašnjih sedam.

"Sutra će se donijeti odluka i o otvaranju računa, preko kojega će građani moći dati svoj doprinos", najavio je premijer nakon sjednice užeg kabineta Vlade.

Potpore stižu sa svih strana. Velik je interes da se pomogne Petrinji, rekao je premijer te apelirao da pomoć bude organizirana i ravnomjerno distribuirana svima kojima je ona potrebna.

Dodao je i da će se tražiti sredstva od Europskog fonda solidarnosti, a sutra u Hrvatsku dolazi Janez Lenarčić, slovenski povjerenik nadležan za ovakve izvanredne situacije.

"On će sutra biti s nama u Vladi, kao i naša potpredsjednica EK Dubravka Šuica, a potom će otići u Sisačko-moslavačku županiju", rekao je Plenković.

Istaknuo je kako će se nastojati da se sutra u energetski sustav uključe svi punktovi koji su ostali bez struje, a očekuje se i uključenje u energetski sustav Nuklearne elektrane sutra popodne.

Što se tiče proglašenja Dana žalosti, rekao je da će to sutra dogovoriti sa sisačko-moslavačkim županom kako bi vidjeli što oni čine.

"U svakom slučaju, u ovom trenutku još ni ne znamo koliko je žrtava ukupno. Znali smo do početka Vlade za sedam. Imamo neke naznake da ih je možda i više. Pričekajmo nove podatke koje će nam dati Policijska uprava sisačko-moslavačka", poručio je Plenković.

Video - Strašne scene iz Petrinje nedugo nakon potresa

Apel građanima da pomoć usmjeravaju na Crveni križ i Civilnu zaštitu

Plenković je uputio apel građanima koji prikupljaju pomoć za stradale u potresu, da svu materijalnu pomoć usmjere Crvenom križu i Civilnoj zaštiti, kako bi pomoć bila ravnomjerno raspoređena na sva pogođena područja.

“Ja još jednom jako podržavam, cijenim, mislim da je to fantastičan izraz solidarnosti našega naroda, svih ljudi koji žele pomoć onima kojima je pomoć potrebna, no apeliram, prije svega, da usmjere pomoć prema Crvenom križu i Civilnoj zaštiti, mislim da će to biti u konačnici svrsishodnije”, poručio je.

Najavio je kako se sutra otvara besplatni telefon koje će otvoriti Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, gdje će građani moći dojavljivati štete na svojim građevinama.

"Strukturirat će se odluka za potporu stručnjacima koji su još jučer bili u Petrinji, a to su eksperti, inženjeri Građevinskog fakulteta koji su na volonterskoj bazi radili u Zagrebu. Mi bismo željeli sada pomoći strukturirati njihov rad, dati im naknadu, barem dnevnicu za taj veliki volonterski doprinos”, kazao je dodavši da su neki su od njih danas bili i ozlijeđeni, jer su se u trenutku najsnažnijeg potresa našli na krovovima i gledali u kakvom su stanju kuće.

Istaknuo da je veliki doprinos u intervenciji i zbrinjavanju građana dala Hrvatska vojska u Petrinji, te da je tamo smješten veliki broj ljudi danas.

“Veliki broj hotela je ponudio pomoć, iz više gradova, svi su spremni prihvatiti ljude koji trenutno nemaju krov nad glavnom. Napravit ćemo sustavan plan, ima jedan dio ljudi koji teško napuštaju svoje kuće, premda su jako oštećene zbog stoke, to nisu jednostavne stvari”, poručio je Plenković.

>> VIDEO Pogledajte filmski prizor iz epicentra današnjeg potresa: Zemlja se doslovno otvorila

Sredstva će odmah biti isplaćena na račun županija

Sredstva od 120 milijuna kuna za interventnu pomoć Ministarstvo financija će odmah sutra isplatiti na račun Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Distribucija tih sredstava ići će u dogovoru s Ministarstvom graditeljstva i jedinica lokalne samouprave. Najbitnije je pomoći Petrinji, Sisku, Glini, ali i manjim mjestima gdje je došlo do velike štete, objasnio je Plenković.

Dodao je da se novac daje za interventne aktivnosti, koje god one bile u ovom trenutku. Već u prvom blic pregledu kojeg su napravili eksperti s Građevinskog fakulteta, ogromna većina zgrada i kuća u centru Petrinje dobila je crvenu naljepnicu, što znači da nisu uporabljive, naveo je premijer.

Manje je medija bilo u Glini i tamo je situacija dosta teška, rekao je Plenković, dodavši da će s djelom sredstava županije i gradovi gledati kako da pomognu građanima, s djelom će pomagati da se naprave interventne mjere na zgradama koje su uporabljive.

Vezano za dugoročni smještaj ljudi, poput najma stanova kao što je to bilo u Zagrebu, rekao je da će gledati sve opcije.

"Najvažnije je da ljudi budu blizu grada, mjesta ili sela gdje žive. Nije isto ako je to u Zagrebu i ako je to u Sisačko-moslavačkoj županiji, nema tamo previše tamo tih drugih alternativnih opcija. Gledat ćemo ono što je skrojeno prema potrebama", pojasnio je premijer.

Dodao je nešto stanova ima Središnji državni ured stambeno zbrinjavanje, ali to su mali brojevi.

Upitan jesu li interventne ekipe ušle u sve okolne zaseoke koji su i prije potresa bili odsječeni, premijer je poručio da su snage hrvatske policije pojačane i da to više nisu samo snage Sisačko-moslavačke županije. Sutra će u obilazak područja ići i drugi ministri.

"Provjerit će se svaka kuća, sve moramo vidjeti, do najmanjega zaseoka", poručio je Plenković.