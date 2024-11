Plenković: Sigurni smo u većinu, Putinove pudlice opet klevetnički napadaju

Premijer Andrej Plenković nakon prve sjednice Vijeća za upravljanje turizmom održane u Opatiji, komentirao je i političke aktualnosti. O SDP-ovom pokretanju zahtjeva za izglasavanje nepovjerenja premijeru, Plenković je rekao da je siguran u saborsku većinu. „Upravo smo održali telefonsku sjednicu Vlade i odmah odgovorili na još jednu inicijativu unaprijed osuđenu na propast teško poraženog SDP-a na parlamentarnim izborima i 2024. i 2020. i 2016. To je jedan lonac pun neistina, difamacija i klevetništva, koji u potpunosti otklanjamo. U raspravi koja će uslijediti u Saboru odgovorit ćemo argumentima kako je Hrvatska izgledala kad je njome upravljao teško poraženi licemjerni SDP koji podupire Milanovića, koji Hrvatsku umjesto na zapad gura na istok, od ruske skute. Putinove pudlice opet klevetnički napadaju“ ocijenio je premijer. Vezano uz pismo europske tužiteljice Europskoj komisiji Plenković je kazao da nema nikakve zabrinutosti vezano uz to.

„Hrvatska nema nikakav nadzor vezano uz vladavinu prava. Sva izvješća su pozitivna. Hrvatska je ozbiljna članica EU koja ispunjava sve svoje obaveze. EPPO u Hrvatskoj postoji radi političke volje moje Vlade, da to nismo htjeli oni ovdje ne bi bili. Budući želimo bolju kontrolu europskih sredstava, mi smo sretni da je EPPO tu. Što se tiče ovog konkretnog predmeta, dodao bih da sukladno našem zakonu u slučaju sukoba nadležnosti USKOK-a i ureda europskog tužitelja odlučuje glavni državni odvjetnik. Za takav zakon, uostalom, digli su ruku svi iz oporbe, uključujući ove koji sad propitkuju je li to baš pravi način. Isto rješenje postoji i u 14 drugih zemalja članica. No, treba dovesti nešto drugo pitanje, uredba o uredu europskog javnog tužitelja ima elemente lojalne suradnje s tijelima nacionalnog kaznenog progona. Zbog čega EPPO u Hrvatskoj nije obavijestio kolege iz USKOK-a što rade? U svakoj normalnoj suradnji bi netko digao telefon i rekao: čujte, mi nešto znamo, bilo bi dobro da vi to obavite do kraja…Vidimo da su počinjena tri kaznena djela, oštećen je državni proračun i logika nalaže da su za to nadležna nacionalna tijela progona. Ne razumijem zašto se radi predstava. Sada možemo vidjeti da se pozivaju na nekakav poslovnik EPPO-a, ali hijerarhijski je on niže pravne snage od uredbe koja regulira rad EPPO-a. Politička tijela su donijela uredbu, nitko nije imao namjeru da se ustrojavanjem EPPO-a supstituiraju tijela nacionalnog kaznenog progona“, kazao je u Opatiji Plenković. Od Europske komisije ne očekuje nikakav odgovor na pismo iz hrvatskog EPPO-a.

O izbornom sloganu Zorana Milanović ''Predsjednika za predsjednika'', Plenković kaže: „Ne znam je ili to slučajno ili namjerno, možemo to nazvati plagijatom. Vidim da ima par apologeta u medijskom prostoru, koji govore da je to dobro. Ali it apologeti moraju se zapitati čuju li i vide dobro. Franjo Tuđman bio je državnik, a Milanović ne čestita ni Dan državnosti. Franjo Tuđman je utro put prema euroatlantskim integracijama, a Milanović nas kao Putinova pudlica vuče pod ruske skute, na krivu stranu povijesti, prava i morala. Milanović krši Ustav ovu cijelu godinu, a Tuđman je držao do digniteta hrvatskih institucija. Uspoređivati ih može samo netko tko je zaboravio da je Milanović prvo na Pantovčaku bacio Tuđmanovu bistu s Pantovčaka. Milanović je prošlost, a Primorac budućnost“.

Premijer Plenković kazao je i da novinare i urednike u Hrvatskoj nitko ne dira, ali da postoje oni koji pod krinkom njihove tobožnje zaštite nastoje kreirati svoju političku agendu. „Milanović sam priznaje da ga se, dok je bio premijer, izvještavalo o izvidima. Mi koji ne radimo tako, mi se borimo protiv korupcije“, podvukao je Plenković koji je na pitanje o eventualnom povratku Beroša u Sabor rekao kako Beroš trenutno ima ozbiljnijih pitanja kojima se sada treba baviti. Premijer je u Opatiji nakon sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma, kojim i osobno predsjeda, otkrio da se na sastanku zatvorenom za novinare raspravljalo o svim aktualnostima, uključujući predstojeće reforme u turizmu, ali i prosvjedu nezadovoljnih iznajmljivača.

- Kad govorimo o obiteljskom smještaju, smisao svih novina je pomoći onima koji se stvarno bave turizmom. Da se nastavilo po starom, u srcu sezone bi u nadolazećim godinama imali i više od 40 posto praznih kapaciteta u obiteljskom smještaju kao što je bio slučaj ove godine. Inače, dosad je turista bilo tri, noćenja jedan posto više nego lani, a prihodi će biti nikad bolji. Sam listopad je 17 posto bolji nego lani, pripreme za advent su napravljene, možemo biti zadovoljni - kazao je premijer apelirajući na razuman pristup cjenovnoj politici za 2025., ali i na priuštivost turističke ponude za domaće goste.