SDP tražio nepovjerenje Plenkovića, iz Vlade se oglasili: 'Njihova inicijativa unaprijed je osuđena na propast'

Vlada se u večernjim satima oglasila, nakon održane telefonske sjednice o Prijedlogu za pokretanje nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, kojeg je iznijelo 31 oporbenih saborskih zastupnika SDP-a. Ovaj prijedlog stigao je nakon prošlotjednog uhićenja bivšeg ministra Vilija Beroša u aferi mikoskopa. Iz vlade su pak odbili sve navode iz Prijedloga, naveći kako su oni neutemeljeni te da za njih nema osnova. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

''Vlada je danas održala telefonsku sjednicu s koje je Hrvatskom saboru uputila očitovanje na Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, kojeg je predložio 31 zastupnik u Hrvatskome saboru.

Prijedlog je još jedan klevetnički i nestrukturirani uradak iz redova poražene oporbe koji počiva na neutemeljenim optužbama na račun cijele Vlade i predsjednika Vlade osobno. Kao i svaka inicijativa koja ne uzima u obzir činjenice, već se oslanja isključivo na neistine i pokušaj obmane javnosti, i ova inicijativa SDP-a unaprijed je osuđena na propast. Vlada koju predvodi Andrej Plenković nikada nije niti će štititi od kaznenog progona osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela, što je i više nego razvidno iz postupaka koji se u mandatima ove Vlade vode pred pravosudnim tijelima'', objavljeno je iz Vlade.

''S druge strane, poznato je da je bivši SDP-ov premijer sam priznao kako je o provođenju tajnih izvida redovito bio informiran. Takvo, protuzakonito postupanje licemjera iz SDP-a moglo je biti oportuno i samo po sebi razumljivo ako, primjerice, predsjednik Vlade nije želio da se protiv članova Vlade pokreću kazneni postupci. No, neprocesuiranje korupcije ne znači i nepostojanje iste, već u pravilu upućuje na izostanak političke volje za borbu protiv kriminala te dovodi u pitanje neovisnost pravosudnih institucija.

U mandatima Vlade Andreja Plenkovića pravosudna tijela bila su i ostaju samostalna i neovisna o utjecaju Vlade u svom radu te se bore protiv korupcije na jedini mogući način, a to je procesuiranjem. Nadalje, prigovori izneseni na gospodarsko i socijalno stanje u državi nisu utemeljeni na činjenicama, a uz to, imaju još i manju težinu s obzirom na to da dolaze iz redova SDP-a koji je iza sebe ostavio katastrofalne ekonomske rezultate.

O gospodarskim rezultatima naših vlada redovito smo informirali saborske zastupnike, no, za one koji žele znati više te usporediti gdje se Hrvatska nalazila prije, a gdje se nalazi danas, prilažemo jednostavan grafički prikaz glavnih makroekonomskih pokazatelja i ekonomskih postignuća ove Vlade. Zaključno, slijedom svega navedenoga, Vlada odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade, držeći da nema nikakve osnove za izglasavanje nepovjerenja te predlaže Hrvatskome saboru da donese Odluku kojom se Prijedlog odbija.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim očitovanjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, potpredsjednika Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, potpredsjednika Vlade i ministra financija dr. sc. Marka Primorca i potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabru'', objavila je Vlada.