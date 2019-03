Plenković pozvao načelnike općina da dostave prijedloge za optimizaciju sustava

Premijer Andrej Plenković pozvao je u utorak u Rugvici načelnike općina članica Hrvatske zajednice općina da dostave svoje prijedloge i mišljenja kako bi se vidjelo što se može napraviti po pitanju optimizacije postojećeg sustava općina u Hrvatskoj.

Više od 160 načelnika i načelnica okupilo se u restoranu "Ćurak" u Rugvici na skupštini Udruge općina koja je promijenila naziv u Hrvatsku zajednicu općina, a okuplja predstavnike 300 od ukupno 428 hrvatskih općina.

Pogledajte video:

[video: 29879 / ]

Vlada će i dalje pomagati ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske

Premijer je rekao predstavnicima lokalne i područne samouprave da su četiri stupnja njihove suradnje - iskreni dijalog i partnerstvo, jačanje funkcionalne decentralizacije, fiskalna decentralizacija i potpora konkretnim projektima. Poručio je da će Vlada i dalje pomagati koncept koji je temelj njezine politike - ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske.

Plenković želi da zakonski okvir koji je već donesen, a riječ je o Zakonu o otocima, Zakonu o brdsko-planinskim područjima i Zakonu o potpomognutim područjima, bude okvir za razvoj pojedinih dijelova Hrvatske.

"Nastavit ćemo vas podupirati kako bi zajednički uspjeli u onome što je najvažnije - da i dalje kontinuirano rasterećujemo građane i poduzetnike”, kazao je premijer napomenuvši da se tijekom mandata aktualne Vlade kroz različite mehanizme, nacionalne ili europske, financira gradnja, obnova ili dogradnja 500 dječjih vrtića u Hrvatskoj.

"To su konkretne poruke podrške, a vama odlični primjeri da vidite dodanu vrijednost članstva u EU. Ako je nakon članstva u EU vrtić lakše sagraditi nego prije, onda je to sigurno plus a ne minus”, kazao je.

Napomenuo je da Vlada razumije brojnost jedinica lokalne i područne samouprave. Ministarstvo uprave vodi projekt vrijedan više od 20 milijuna kuna za izradu stručne podloge koja bi kroz dijalog omogućila da se vidi što se može učiniti na optimizaciji postojećeg sustava.

Puno je različitih teoretskih i političkih stavova o toj temi, a na Vladi je da do kraja razumije kako to izgleda iz perspektive načelnika. "Tu sukno i škare nisu dobre kod nekoga tko detaljno ne razumije vašu ulogu”, poručio je Plenković.

Koliko je općina financijski samoodrživo

Novinare je nakon skupa zanimalo koliko je općina u Hrvatskoj samoodrživo u financijskom smislu i zašto je za Hrvatsku važno da ima toliko općina.

Predsjednik Zajednice općina Martin Baričević rekao je da se u Hrvatskoj svega 15 posto sredstva troši na razini lokalne samouprave, a od tih 15 posto pola odlazi na Zagreb, dok općine troše manje od dva posto.

Rekao je da su u lokalnoj samoupravi i Vladi svjesni da će taj sustav trebati postupno mijenjati. Svaka zemlja bira svoj sustav vrijednosti, a Hrvatska je izabrala takav koji brojem i opsegom nije ni najmanji niti najveći, kaže Baričević.

Načelnik općine Rugvica Mato Čičak pokušao je objasniti novinarima postojeći sustav na primjeru svoje općine koja je nekad bila u sastavu općine Dugo Selo.

"Da se ostalo u tom sastavu Rugvica sigurno ne bi bila ovakva, jer smo bili dio veće cjeline od 40.000 stanovnika. Bili smo slijepo crijevo i sigurno se ne bi razvili kao zadnjih godina, ustvrdio je Čičak.

Čičak: Postojeći je sustav dobar

On smatra da je postojeći sustav dobar. "Općine ne treba ukidati nego ih možda na neki način povezati, da veće općine preuzmu neke uloge od manjih općina, a nisam vašeg stajališta da smo mi nekakav trošak”, rekao je novinarima. Na novinarsku primjedbu da po toj logici, ako im je veličina smetala, Zagreb nikad ništa ne bi mogao napraviti, odgovorio je da ih je Dugo selo uvijek moglo preglasati.

"Općina Rugvica je jedan od najboljih primjera u Hrvatskoj, 1,8 milijardi kuna naši su poduzetnici ostvarili na području naše općine", zaključio je Čičak.

Ministar uprave Lovro Kuščević rekao je novinarima da je u ravnomjerni regionalni razvoj lani uloženo više od 2,1 milijardi kuna.

Izrazio je uvjerenje da će sigurno doći do spajanja općina i smanjenja ili povećanja pojedinih općina. Za godinu i pol izaći će sa stručnim, a u idućem mandatu i s konkretnim rješenjem.

Pogledajte i video o uvođenju eura: