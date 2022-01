Plenković pozvao na kavu privedene komentatore. Jedan odbio, a drugi poručio: 'Može za 15 godina'

Hrvoje Vrkić (49) i Mladen Ćustić (72) završili su privedeni u službene prostorije PU zadarske zbog komentara kojeg su napisali na računa premijera Andreja Plenkovića uoči njegova dolaska prošlog petka u Zadar.

Vrkić ga je usporedio s pavijanom, a Ćustić napisao da bi ga trebalo gađati s trulim jajima, a nakon što je javnost osudila njihovo privođenje premijer ih je pozvao u Banske dvore na kavu da se upoznaju.

VIDEO: Policija privela 72-godišnjaka zbog komentara o Plenkoviću: "Treba ga dočekati pokvarenim jajima"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja ih pozivam da dođu na kavu u Banske dvore, pa da me malo upoznaju - kazao je Plenković. Međutim, po svemu sudećem do te kave neće doći.

Naime, 49-godišnjak iz Zadra i 72-godišnjak iz Briševa, poziv ne misle prihvatiti, kazali su za RTL.

- Ja to nisam doživio kao ponudu, nego čisto kao jedan govor na televiziji, neformalni dakle. To nije poziv, kao prvo. A drugo, koliko sam ja razumio, on tvrdi da ćemo mi promijeniti mišljenje. Jer, za 5 minuta ne znam kakav on mora biti sugestivan govornik da bi on nekoga uvjerio za 5 -10 minuta da promijeni o njemu mišljenje - rekao je Mladen Ćustić iz Briševa.

Vrkić bi rado da se nađu za nekih 15 godina i u Bruxellesu. Njegov razlog za to je specifičan.

- Lijepo od njega, cijenim to, ali recimo za 15 godina da se nađemo. Ja živ, a on na svom mjestu i neka upravlja Europskom unijom. Ja mu želim da bude, kako se zove glavni, da zamjeni Ursulu van der Leyen i da me ugosti u Bruxellesu. On bi bio sretan, a i ja bi bio sretan da poživim tih 12 do 15 godina. Hrvatski branitelji svaki tjedan, svaki mjesec umiru na desetine, razumijte? Najviše branitelja umire od 52. do 58. godine i to je veliki problem, upozorio je Vrkić.