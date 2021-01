Plenković: Neću im to zaboraviti. Rušili su kvorum znajući da se naš zastupnik Miroslav Tuđman bori za život

Na Krku je svečano pušten u rad LNG terminal i spojni plinovod Zlobin – Omišalj koji su početkom ove godine počeli s komercijalnim radom.

Na svečanosti su sudjelovali predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

– Ovo je veliki projekt u koji se uložilo 234 milijuna eura, Vlada je dala još 100 milijuna eura. Zakupljeni su kapaciteti u stopostotnom iznosu prve tri godine. Činjenica je da će ovaj LNG terminal utjecati i na smanjenje cijena plina. Hrvatska ima novu poziciju na energetskoj karti svijeta – rekao je premijer Plenković.

Komentirao je i današnju situaciju u Saboru gdje je oporba napustila sjednicu pa HDZ nije imao kvorum za izglasavanje zakona.

– Sad sam se čuo s kolegama u Saboru, jedan naš zastupnik zbog COVID-a je u bolnici, napravili su upravo ono što sam mislio da neće napraviti. Nije u pitanju kvorum većine nego činjenica da prof. Tuđman, nažalost, nije u mogućnosti sudjelovati na sjednici. To je za mene jako važna politička poruka. Cijela oporba išla je na rušenje kvoruma znajući da se jedan zastupnik HDZ-a, čini mi se najstariji zastupnik u ovom sazivu, praktički bori za život. Ovo nećemo zaboraviti, dugo ovo nećemo zaboraviti, a ne bi trebala ni hrvatska javnost – rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na članarinu za HGK.

– Članarina za ona društva koja su slabijeg prometa, prihoda itd. iznosi 42 kune mjesečno. Te 42 kn mjesečno su razlog za ovakvu inicijativu kojoj sada svjedočimo. Nitko ne kaže da HGK ne može još bolje raditi, da ne može biti još korisniji, bolji, dostupniji gospodarskim subjektima, međutim HKG ima svoju tradiciju 160 godina. To nisu tijela koja se demontiraju na brzinu, zbog oporbenog hira ili demagoških i populističkih nagona. Raditi politički cirkus zbog 42 kn mjesečno, to može samo oporba kakvu danas imamo. Ali ovo im nećemo zaboraviti – kazao je.

Upitan je i o incidentima koji se događaju zadnjih dana zbog zaostalog oružja.

– Što se tiče oružja koje neki naši građani posjeduju nezakonito, postoje brojne inicijative da se ono vrati. Osuđujem napad na djelatnike HEP-a u Pakracu. Utvrđuju se sve pojedinosti. Nije normalno niti dobro da se to dogodi, kamoli da takav arsenal oružja posjeduje počinitelj ovoga kaznenog djela – kaže Plenković.

Upitan je i o slučaju Žarka Tušeka.

– Što se tiče slučaja Tušek, on je podnio ostavku. Ovo što se dogodilo ima veze isključivo s njegovom funkcijom koju od jučer više nema, nije više predsjednik krapinsko-zagorskog HDZ-a. Nije čovjek koji je njega snimao nikakav zviždač, to je neovisni političar koji je sklon nekakvim hepeninzima, on je nasamario stožer civilne zaštite županije zahtjevima za propusnice, ovo je napravio s predumišljajem. Tušek je teško politički pogriješio i za to snosi odgovornost.

– Mi imamo danas jedan cirkus za 42 kune mjesečno. Zbog neviđene demagogije oporba je propustila izglasati zakon koji će pomoći Siščanima, ovo govorim zbog gospođe Ikić Baniček koja novcima grada Siska plaća svoje predizborne plakate i pritom dobiva potporu gospodina Grbina, da to ne bismo slučajno zaboravili. To je sve dio istog populizma, iste demagogije i dvostrukog standarda koji nam nastoje plasirati. Danas zbog oporbe, zbog demagoške 42 kune nema promjene zakona o obnovi Sisačko-moslavačke županije zbog potresa, nema proglašenja Isključivog gospodarskog pojasa i nema usvajanja nacionalne strategije. To je destruktivnost koju su napravili na bolesti prof. Mire Tuđmana. Ovo im ja neću zaboraviti nikad. Nema obnove u Sisku, nema nacionalne razvojne strategije, nema IGP-a (isključivi gospodarski pojas) zato što je jedan čovjek bolestan od COVID-19 u nemogućnosti glasati. Ne zato što su nam oduzeli većinu. To je novi standard kulture parlamentarne demokracije u Hrvatskoj. Neka napreduju demagozi i populisti – ponovio je na kraju još jednom Andrej Plenković.