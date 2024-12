Plenković 'opleo' po Milanoviću: 'On je kršitelj Ustava, SDP njegova sljedba. Zahtjeva ostavke? To je vic'

Premijer Andrej Plenković dao je osvrt na aktualna politička pitanja nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a: - Bila je riječ o jednom lošem pisanom uratku, još goroj usmenoj izvedbi uratku, blamaži četvrtoga predsjednika SDP-a u mom mandatu kao predsjednika HDZ-a, Siniše Hajdaš Dončića koji je pokazivao neurotične znakove svojim grimasama i dao do znanja da nije dorastao ni takvoj raspravi o povjerenju, a kamoli o upravljanju Hrvatskom - rekao je Plenković i nazvao SDP "sljedbom kršitelja Ustava Zorana Milanovića".

SDP je prozvao i zbog, kako kaže, neodgovornog i kapricioznog ponašanja prilikom izbora deset ustavnih sudaca: - Da nije tragično bilo bi smiješno. Milanović je kršio Ustav u vrijeme parlamentarnih izbora u mjeri koja je bez presedana. Ovi krici za davanjem ostavke su se trebali čuti tada - rekao je pa je ponovio kako je izgledala Milanovićeva kandidatura za premijera.

- Nakon toga je ponizio SOA-u i njenog čelnika kojeg ne želi imenovati za novi mandat, a kasnije mu dijeli odličja kao sličice. Nakon toga ponižava i Ustavni sud. Zamislite, oni prisežu pred nekim tko za njih kaže da su gangsteri, isluženi kuhinjski elementi i da su stajske muhe - dodao je. Komentirao je i temu koja je tjednima bila na tapeti: - On prihvati NSATU misiju u New Yorku i onda dođe tu i pjeva drugu rusku pjesmicu.

Dodao je i da je Milanović tri puta "zatočio" načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomira Kundida na Pantovčaku "kako bi ga onemogućio da bude prisutan na Odboru za obranu kada se raspravlja o aktivnostima sudjelovanja pripadnika OS u međunarodnim misijama".

A za relaciju Milanović - Ustavni sucu, kaže: - On zahtijeva ostavke ustavnih sudaca. To je vic.

Plenković kaže da je redoviti kraj mandata dijela ustavnih sudaca bio između parlamentarnih i europskih izbora: - Zatim smo otvorili natječaj, javilo se 65 kandidata i to je sve trebalo razmatrati. I, nitko od političara sa strane HDZ-a ništa nije loše rekao o svim tim kandidatima. Zato što poštujemo institucije i želju tih kandidata da budu u bubnju. I vodimo proces tako da ne prođe nekoliko mjeseci od njihova izbora do stupanja na dužnost. Jer je to odgovorno. U srijedu se održao Odbor, digli su ruke, SDP-ovci, Možemovci... i stvar je riješena. A onda kao mala djeca u pješčaniku u četvrtak kažu da se neće igrati taj dan jer ćete me pobijediti - rekao je pa trakavicu oko izbora ustavnih sudaca prebacio na SDP.

Novinari su konstantno tražili odgovor na pitanje jesu li si ustavni suci smjeli produžiti mandat, a Plenković je odgovorio: - Izvješće ili odluka, ne znam što su oni donijeli, Ustavnoga suda o ovoj temi ćemo pustiti Ustavnom sudu i ustavnopravnim stručnjacima jer je to njihova domena. - Mene zanima kako to da nema u javnosti jednako artikuliranog krika, vapaja prema oporbenim političarima i Milanoviću da svi smjesta daju ostavku, da naglavačke polete iz Sabora, odu na cestu i zaborave da su prisegnuli. Na što su prisegnuli ako si mogu dozvoliti da ih neće izabrati u roku - dodao je premijer. - Oni su karcinom hrvatskog političkog života. Ustavni suci su valjda željeli sačuvati ustavnopravni poredak- dodao je i zaključio da je SDP glasao za ustavne suce samo kako ne bi propali skorašnji predsjednički izbori.

