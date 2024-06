Plenković se rasrdio na Milanovića: 'Najveći neradnik na političkoj sceni, a još gori su njegovi jataci'

Suradnja s koalicijskim partnerom, Domovinskim pokretom (DP) je sasvim normalna i sve normalno funkcionira, poručio je u petak premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, odbacivši nagađanja i komentare u medijima o nesuglasicama između dviju stranaka. "Ovo što netko sa strane gleda i misli da se zbiva u najvećem broju slučajeva se, a to je važno za građane, uopće ne događa. Dakle, ljudi izmišljaju stvari" rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja nakon završnog predstavljanja stranačkih kandidata za izbore za Europski parlament. Plenković je naglasio da je suradnja s DP-om "sasvim normalna".

"Imali smo već pet sjednica Vlade, ministri su potpuno integrirani, rade na svojim zadaćama, odlaze u Bruxelles na Vijeća - jedan za gospodarstvo, drugi za poljoprivredu, i sve normalno funkcionira. A to što bi netko htio da se njemu dogodi ono što bi htio sniti, to je nešto drugo. Realnost je da funkcioniramo skroz normalno i da smo svi sada koncentrirani na ove izbore", istaknuo je te odbacio nagađanja o nedostatku komunikacije između dviju stranaka. Koalicijskog sastanka nije bilo, pojasnio je, budući da su svi u kampanji za izbore za EP.

Upitan za komentar teze da je "bruxelleski ćato", što mu je u vrijeme predizborne kampanje za parlamentarne izbore poručivano iz DP-a, Plenković je odgovorio da je sve "bezobrazne izjave" izmislio predsjednik Republike Zoran Milanović.

"Najveći neradnik na hrvatskoj političkoj sceni, najveći kršitelj Ustava. A još gori su ovi njegovi jataci, a jataci su vam SDP. Dakle, ta teza o bruxelleskim pisarima vam najbolje utjelovljuje realnost - i kad pitate ove takozvane dugogodišnje europarlamentarce iz SDP-a bi li se oni vratili u Hrvatsku, bi li možda vodili SDP, jesu li se odazvali? Jel' se itko od tih ljudi ikad vratio i rekao evo ostavit ću tu plaću nekom drugom i doći raditi za manju plaću – nikad", kazao je Plenković.

Što se tiče izbora sudaca Ustavnoga suda, s obzirom da desetorici istječe mandat, Plenković je kazao da je krajnji rok za izbor novih sudaca sredina prosinca, da to sada nije tema ni prioritet jer do tada ima dovoljno vremena. "To je u hijerarhizaciji mojih prioriteta apsolutno nebitna tema za petak popodne u kampanji koja završava u ponoć. Pa ne biramo ustavne suce u nedjelju nego 12 zastupnika u EP", poručio je.