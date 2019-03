Plenković o sudbini Uljanika: 'Vidjet ćete i čuti ćete sutra'

Andrej Plenković danas je otišao u Bjelovar kako bi izrekao konačnu odluku o sudbini Uljanika. Na upit je li se čuo s predsjednicom oko stanja u Uljaniku, kazao je kako se očekuje čuti s njom tijekom večeri. Isto tako, odlučio je ne odgovoriti na pitanje novinara hoće li sutra Vlada odlučiti o sudbini Uljanika. 'Vidjet ćete i čut ćete sutra' odgovorio je Plenković.

-Ono što je moja vlada napravila početkom prošle godine, na traženje Uljanika, uz prethodno odobrenje Europske komisije je tzv. sanacijsko jamstvo, odnosno jamstvo za restrukturiranje koje je imalo za cilj dovršiti određene brodove i s tih brodova skinuti državna jamstva, što smo i napravili-kazao je Plenković.

Kazao je kako Vlada ima dva izbora

- Imamo 2 izbora: Jedan je hoćemo li davati recept s kojim smo liječili pacijenta zadnjih 30 godina pa nam pacijent dođe u situaciju da je na aparatima. A drugi je da se fokusiramo u našoj industrijskoj politici na one sektore koji su dugoročni i mogu transformirati hrvatsko gospodarstvo i zapošljavati. Naravno da se pritom treba voditi računa i o svim socijalnim elementima, kako pomoći onima koji su u ovom trenutku najzabrinutiji, a to su zaposlenici. Mi smo to lani već jednom i učinili-kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na Bandića te počasni doktorat.

-Ja poštujem autonomiju Sveučilišta, pa tako i automoniju fakultetskih vijeća uključivši i pravni fakultet-kazao je Plenković.

