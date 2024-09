Plenković o Milanovićevim letovima: 'On se voza helikopterima kao da su taksi, njegov problem nije Jadrolinija'

Navodno uhićeni 'hrvatski špijun' u Beogradu je poput Jetija i nitko ne zna tko je on, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković na Bledu. Srbija je prošli tjedan objavila da je na području Beograda uhitila navodnog "hrvatskog špijuna", no službeni Zagreb i dalje ne zna o kome je riječ. "Mi bismo i dalje voljeli znati tko je taj špijun, to ne znaju ni veleposlanstvo, ni ministar, ni SOA", rekao je Plenković na marginama Bledskog strateškog foruma. "To je 'špijun zvan Jeti'", dodao je Plenković, usporedivši navodno uhićenog s mitskim snježnim čovjekom s Himalaje.

Na Bled je stigao i novi srbijanski premijer Miloš Vučević. Plenković je rekao da nije predviđen službeni bilateralni susret s njim te da ga još ne poznaje, ali se nada da će ga neformalno upoznati ako se susretnu. Komentirajući prošlotjedni posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Srbiji, hrvatski premijer je rekao da su Francuzi tamo "imali očito svoj komercijalni interes".

Beograd i Pariz tom su prigodom potpisali sporazum o nabavci 12 borbenih zrakoplova Rafale. Plenković je rekao da je Francuska tamo išla s želeći privući Srbiju Europi, ali je naišla na izjavu da će Beograd i dalje ostati neusuglašen s europskom vanjskom i sigurnosnom politikom, odnosno da neće uvesti sankcije Rusiji. "Ima puno tih napora Europske unije koji su u nekim elementima po našem sudu više 'wishful thinking' nego realnost", kazao je premijer. Hrvatska smatra da u pristupu Srbije treba više realnosti i gledanja na stvari "onakvima kakve jesu".

Nakon foruma na Bledu Plenković je dao izjave za medije, a tu se dotaknuo predsjednika Zorana Milanovića. "To je klasična diverzija, njemu se razotkrilo da ne znamo za što koristi helikopter, nas napada za korištenje aviona… Da je ovo letio netko iz HDZ-a, već bi bilo milijun pritisaka, otvaralo bi se predmete, a ovdje se svi prave nevješti i glumataju", kazao je.

VEZANI ČLANCI:

Predsjednik Zoran Milanović iznova se jutros oglasio na Facebooku. U svojoj poruci zahtijeva od predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte i premijera Andreja Plenkovića da objasne trenutačnu situaciju u Jadroliniji, koja je, kako piše predsjednik države, postala opasna za putnike i posadu. Plenković smatra da predsjednik time "mijenja temu".

"Kad se dogodila nesreća u Jadroliniji, napravili smo sve što je bilo potrebno, DORH provodi istragu, policija surađuje… Tad je narativ onih koji su protiv nas da trebaju mlađi brodovi… Sad je pila naopako, micanja teme sa sebe. Milanović je tema, voza se helikopterima kao taksijima", kazao je Plenković. "Neka se bavi svojim helikopterima kao poznati ljubitelj letenja u slobodno vrijeme", dodao je premijer, poručivši Milanoviću da "njegov problem nije Jadrolinija".

Premijer Plenković osvrnuo se i na raskol unutar Domovinskog pokreta. Na pitanje postoji li mogućnost da vladajuća većina bude dovedena u pitanje zbog tih događaja, Plenković je odgovorio da se to neće dogoditi. Premijer je također napomenuo da se nije čuo s Marijem Radićem nakon izbora unutar stranke jer nisu imali vremena, ali da će razgovarati u budućnosti. "Prije izbora su i jedni i drugi bili jasni da će podržavati Vladu. Pustimo malo vremena da se to smiri."

FOTO Ovdje živi hrvatska elita: U nestvarnom luksuzu u centru Zagreba uživaju Dalić, Kramarić, Petir...