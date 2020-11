Plenković: 'Mjere se produljuju, razmatrat će se i nove'. Osvrnuo se i na Milanovića

U posljednja 24 sata zabilježena su 2543 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.678. Preminule su 42 osobe. To je drugi dan zaredom najviše smrtnih slučajeva u jednom danu od početka epidemije.

Premijer Andrej Plenković sastao se danas s članovima stožera u Vladi, među kojima i Krunoslav Capak, Alemka Markotić, ministar Vili Beroš. Nakon sastanka premijer i članovi stožera dali su izjave medijima.

S predstavnicima Stožera civilne zaštite RH o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, produljenju trenutnih mjera i daljnjim aktivnostima koje ćemo poduzimati u borbi protiv #COVID19 za zaštitu zdravlja i života ljudi te stabilnost zdravstvenog sustava. pic.twitter.com/K8TqYh8Y3Q — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 8, 2020

Plenković je rekao kako razmatraju nove mjere te kako će se razgovarati s ministrom obrazovanja i ministrom rada.

"Temeljna ograničenja koja postoje će se od sutra u ponoć nastavljati primjenjivati do daljnjega. Situacija je ozbiljna. Stožer je najavio da će sutra produljiti sve postojeće mjere, a razmatrat će se nove mjere'', rekao je Plenković i dodao kako će najprije razgovarati s ministrom Fuchsom s kojim će se razmatrati preporuke za rad od doma. Objavio je i da stožer kreće s redovnim pressicama, koje će biti ponedjeljkom, srijedom i petkom u 11 sati.

Dodao je kako događaji u KB Dubrava nisu dobri, govoreći o nestanku struje i vandalizmu i dodao kako vjeruje da će se situacija promijeniti s novom upravom bolnice.

"Očekujem od novog vodstva bolnice, koje idućeg tjedna stupa na dužnost, da to sve skupa dovede u red", kazao je i komentirao, na pitanje novinara, i komentare iz Ureda predsjednika.

Novinari su premijera pitali o najnovijim Milanovićevim komentarima za koje Plenković nije imao lijepe riječi i nazvao ga je 'jazavcem'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Za svaku uvredu dobit će odgovor, za svaku laž, dobit će odgovor. Koliko god to bilo neprimjereno, tako je", rekao je i dodao kako su poslali tri termina za sastanak Vijeća za sigurnost. Na pitanje krši li zakon o zakonu o domovinskoj sigurnosti rekao je ne, jer su odmah dostavili potrebno rješenje. Na pitanje što misli o ovakvom sadržaju, kaže kako se on bavi važnijim stvarima, te da je pravo pitanje ne kada će prestati prepucavanja, već zašto se tako razgovara.

"Odakle takav maliciozni bezobrazluk? Gdje je to gospodin Jelić naučio, u koju je on to školu išao?", upitao je.