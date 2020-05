Plenković o istupu Milanovića: Ako neće izaći na izbore to je poruka za šefa SDP-a

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak da mu je žao, ali i "jako čudno da predsjednik Republike Hrvatske ima stav koji "gotovo ne poštuje pozitivne zakonski okvir koji je donio Hrvatski sabor, a to je da je Dan državnosti 30. svibnja."

Plenković je u intervjuu za Media servis ponovio i da je mogući Milanovićev neizlazak na izbore poruka Bernardiću i onima koji su glasali za njega na predsjedničkim izborima ali, kaže, to nije njegov problem.

Upitan hoće li predsjednik države doći na sutrašnji program u povodu Dana državnosti, premijer je rekao da su oni pripremili program koji kreće s polaganjem vijenaca na Mirogoju, a nakon toga je predviđena sveta misa u crkvi sv. Blaža na kojoj, koliko je on čuo, Milanović neće biti.

"Onda je predviđen program na Trgu sv. Marka gdje ćemo mi isto biti, a čuo sam da on neće biti, bit će i plotuni s Medvedgrada, njih 30 za 30 godina hrvatske državnosti, a navečer i koncert ispred HNK gdje ćemo mi biti, a čuo sam da on ni tamo neće biti", dodao je.

Plenković je komentirao i zbog čega je Dan HV obilježio u srijedu, a ne u četvrtak kao Milanović kada se taj dan obilježava. "Dulje sam planirao s MORH-om da dođem na otvaranje velikog hotela za polaznike i profesore na Hrvatskom vojnom učilištu u koji investirala naša vlada kao što je investirala u HV cijeli ovaj mandat", ustvrdio je.

Plenković je rekao i da do njega ne dolaze sadržaji iz novinarskih grupa, niti mu visoki novinarski izvori otkrivaju što se piše. "To znaju svi novinari, neka vam bilo tko kaže s kim ja to imam komunikaciju", istaknuo je.