Plenković: 'Mi smo uvjereni da on ima ozbiljnih problema. Je li on ruski agent?'

Premijer Andrej Plenković komentirao je aktualne političke teme iz Nacionalne sveučilišne knjižnice gdje se nalazio. Na samom početku kazao je da nije vidio što je sve danas o njemu rekao predsjednik Zoran Milanović.

- Ovo što sam uspio pogledati je dijareja. Ono što on stalno radi je buđenje iz političke irelevantnosti i vrijeđanje - kazao je. Istaknuo je da šteta koju pričinjava Hrvatskoj u javnosti je nešto što od čega ćemo se oporavljati godinama, te da toga nije bilo kad je Milanović bio u političkoj mirovini.

- Mi smo uvjereni da on ima ozbiljnih problema. Je li on ruski agent? Jer ponovno je načinio štetu, iznio ocjene o Ukrajini - ne znam da li itko drugi u Europskoj uniji ima približno takve stavove. On je ponovo nama napravio štetu. A da ne govorim o izjavama o BiH u kojima govori da smo izdajnici - rekao je Plenković. Podsjetio je da je Milanović sudjelovao 2010. godine u kampanji Željka Komšića.

Istaknuo je da je Milanovića nitko više ne shvaća ozbiljno i da ga ne zovu nigdje, te da će Hrvati u BiH imati samo štetu od njega. Komentirao je i inicijativu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i dodao da Milanović prokušanom metodom optužuje druge.

- Udbaš sam ja, moj otac, a ne oni o kojima se radi i za koje pokazuje naklonost da bi to bio spreman napraviti. Ali, očito je reakcija javnosti takva pa da mu sad taj posao nije lagan. Imamo jednu štetočinu, jednu sramotu, jedan karijes s Pantovčaka. On je kompletno nebitan za ekonomiju Hrvatske - rekao je i dodao da Vlada neće s njime surađivati.

- Neka nastavi u svom stilu dijareje s kojom je očito krenuo. Kad vam netko kaže da vam je otac, koji je umro prije pet tjedana, udbaš, tu više nema prostora za dijalog - poručio je Plenković.

