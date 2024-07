PITANJE DANA Što mislite o sceni s otvaranja Olimpijskih igara?

Olimpijske igre svečano su otvorene u Parizu u petak, 26. srpnja, četverosatnom ceremonijom. Sportaši su prošli rijekom Seinom, pojavile su se brojne poznate osobe, no najveću pozornost javnosti okupirala je jedna scena koju su neki prozvali "izrugivanjem" te "uvredljivom za kršćane". Prizor, koji je mnoge uznemirio, uključivao je "drag kraljice" koje su se poredale uz dugačak stol.

Iako su mnogi prizor povezali sa scenom koju je Leonardo da Vinci prikazao u "Posljednjoj večeri", kada su Isus i njegovi apostoli dijelili posljednji obrok prije raspeća, Olimpijske igre su na službenom profilu na platformi X podijelile fotografije izvedbe te spomenule grčkog boga Dioniza. “Interpretacija grčkog boga Dioniza čini nas svjesnima apsurdnosti nasilja među ljudskim bićima”, stoji u objavi.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV