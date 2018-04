Pilotkinje koje čuvaju Hrvatsku: 'Avion ne poznaje spol'

Ako mislite da je vojni pilot muško zanimanje, grdno griješite. Ne vjerujete li, pročitajte priču!

Bojnica Nevenka Škopac, časnica sigurnosti letenja u 93. zrakoplovnoj bazi HRZ-PZO-a u zadarskom Zemuniku, pripadnica je prve generacije hrvatskih vojnih pilota pa je jedna od prve dvije vojne pilotkinje u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, uz Antonelu Trupinić.

Nismo je susreli u zapovjedništvu u Zemuniku, već u helikopteru MI 8, i to u zrakoplovnoj bazi u kaštelanskim Divuljama, gdje dežura na hitnom medicinskom prijevozu. Samohrana je majka četvero djece, tijekom karijere nije imala prilike letjeti koliko je željela i sad nadoknađuje propušteno. Riječanka je, ima 46 godina i živi u Zadru.

– Moje prvo letačko iskustvo bilo je s 15 godina u aeroklubu Krila Kvarnera. Letim od 1987., znači ovog ljeta će biti 31 godina da sam u zrakoplovstvu – predstavlja nam se bojnica Škopac.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

– Letjela sam na jedrilicama i na sportskim avionima, a onda je došao rat i ukazala se prilika da se upišem za vojnog pilota. Postala sam pripadnik prve generacije. Imali smo temeljnu obuku na utvama i na Mi-8, baš na ovakvim helikopterima – kaže pokazujući helikopter na kojem i danas leti kao kopilot. Diplomirala je 1997. kao druga u generaciji i dobila sat od predsjednika Tuđmana. Nakon diplome dobila je raspored u Zadru i tu završila školu nastavnika letenja, radila neko vrijeme u eskadrili i poslije prešla u zapovjedništvo.

– Zadaća mi je, prije svega, preventivno djelovati, raditi na svijesti i podizanju sigurnosti letenja unutar 93. zrakoplovne baze Zemunik.

Koristimo priliku pa pitamo koliko su sigurne letjelice našeg hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

– Naši su najsigurniji na svijetu! – bez premišljanja odgovara.

Nedavno je završila zapovjednu školu američkog ratnog zrakoplovstva.

Vojska mi je pomogla

– S obzirom na to da su njihovi časnici rasuti svugdje po svijetu, postoji mogućnost da se položi online i iskoristila sam je. To mi otvara mogućnost da napokon dobijem čin pukovnika za kojeg konačno ispunjavam uvjete. Nisam si mogla priuštiti odlazak u zapovjedno-stožernu školu u Zagreb jer bih morala preseliti s četvero djece, a to bi iziskivalo jako puno napora i potresa u životima, mojem i njihovima. Kad imate četvero djece, karijera se kreće u skladu s tim. Uvijek kad bi nešto krenulo, onda bi došlo dijete – kaže Nevenka Škopac, majka devetogodišnjih blizanaca, curice i dječaka, i još dva sina od 14 i 18 godina.

– Kako uspijevam? Vrlo jednostavno, ne uspijevam, hahaha. Stvari ipak funkcioniraju iako mi nitko ne pomaže, sama sam. Funkcioniram kao i svaki zaposleni roditelj. Naše društvo općenito jako slabu potporu daje obiteljima, a ženama s djecom pogotovo. Što se tiče vojne organizacije, mogu reći da sam od nje jedino dobila potporu i puno razumijevanje za moju situaciju i neizmjerno sam im zahvalna zbog toga. Da nije bilo njih, ne znam kako bih izgurala neke svoje kritične godine kad su djeca bila mala – govori Nevenka Škopac. Kaže da nije bila privilegirana zato što je žena jer se u vojsci izlazi u susret kad god se može i kome god se može.

– Zato sad kad mogu dajem više nego što se traži od mene jer kad mi je trebalo, oni su davali više da bih ja mogla odraditi svoj dio na ljudskoj razini.

Ipak, prisjeća se, u početku kad je bila kadetkinja, devedesetih godina, tada se malo drugačije gledalo jer je njihova generacija bila prva koja je upisala žene. Prije, odnosno u JNA, nije bilo vojnih pilotkinja.

– To je možda nekima bio mali stres, ali privikli su se. Što se tiče predrasuda tipa “nije ženi mjesto u avionu”, na to ćete naići svugdje. Na benzinskoj crpki, kad žena utoči dizel umjesto super, kažu “žensko!”, a što je deset drugih muških napravilo to isto – “ništa, čovjek se slučajno zeznuo”. Predrasuda nemaju samo muškarci, imaju ih i žene. Treba podizati svijest u društvu da su velike promjene već ovdje. Treba učiti od mlađih generacija. Ja sam mislila da ću ja djecu nešto naučiti, ali puno su više oni mene naučili – priča Nevenka Škopac koja je po mnogočemu neobična žena. – Najviše uživam kad sam u zraku. Ne mogu opisati taj osjećaj, ali znam da uvijek sa smiješkom izlazim iz helikoptera!

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Fizičko iscrpljivanje

Diana Doboš leti na kanaderu CO 415. Jedna je od dvije žene koje lete na kanaderu u svijetu, uz kolegicu iz Francuske. Bila je u prvoj posadi akrobatske skupine Krila Oluje. Osječanka je, ima 42 godine, a u Zemuniku je od 1996. godine.

– Ja sam pilot, to je moje zanimanje, a uloga u avionu mi je kopilot. Radim sve što radi i kapetan, ali kapetan ima odgovornost za posadu i za avion pa su konačne odluke njegove. Što se tiče letačkog dijela, svi moramo proći isto, ali kapetan ima višu razinu iskustva i sposobnosti na puno težim uvjetima. Nakon diplome išla sam u školu nastavnika letenja i bila sam nastavnik letenja sedam godina. Istovremeno sam bila i časnik za metodiku postrojbi, onda sam bila zapovjednik voda i paralelno u akrobatskoj grupi Krila Oluje. To je bilo od 2004 do 2007., nakon toga odlazim na preobuku, na kanader. To je bila moja želja – pripovijeda Diana.

Pitamo je je li teško kada ti je radno mjesto kanader.

– Kad radite svoj posao, ne razmišljate je li vam je teško. Radite zbog neke svrhe i cilja. Naravno da jest, iziskuje određeno fizičko iscrpljivanje, pogotovo kada imate požare kao prošle godine po tri dana po sedam sati letenja u zraku na visokim temperaturama. Malo spavate, velika je zadimljenost, velika vrućina i to sve fizički iscrpljuje, ali očito da ja to mogu pa zato to i radim. Uostalom to sam i htjela.

Iskra koja ju je navela da postane vojni pilot nastala je u ratu kada je bila prognanik iz Tenje kod bake u Osijeku.

– Bila sam treći razred gimnazije kad sam vidjela jedan pamflet o padobrancima. Moja želja je bila da vidim svoju kuću koja je svega pet kilometara zračne linije udaljena od Osijeka. Otišla sam u aeroklub, završila sam osnovnu obuku za padobranca. Onda skužite da u te tri minute i ne možete baš puno vidjeti prostor okolo, a krećete se među letjelicama i natuknula sam svojim roditeljima da bih htjela proći osnovnu obuku za sportskog pilota. Roditelji nisu bili oduševljeni, ali moj djed je bio vizionar pa je odlučio svu svoju ušteđevinu dati u svoju unuku i završila sam tu osnovnu obuku. Kuću nisam vidjela, ali mi se svidjelo sve što sam doživjela u zraku – otkriva nam Diana Doboš.

Nakon gimnazije prijavila se na smjer vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti.

– Upisala sam se na fakultet bez problema, čak sam bila prva na rang-listi, što je mnogima u to vrijeme bilo nezamislivo. Mislili su da je to neka zezancija, cura pa prva, kakav je to fakultet? To me još više guralo naprijed, iz nekog inata – prisjeća se Diana koja je bila jedina žena u generaciji.

Na pitanje kako je biti jedina osoba nježnijeg spola kaže da to “nježnijeg spola” trebamo izbaciti.

– To slabiji ili nježniji spol, ja to uopće nisam čula na fakultetu, tek kad sam ovdje počela raditi i dok novinari nisu počeli o tome pitati. Za vrijeme školovanja među kolegama jedino što samo mogla čuti je: “Ako ona može, mogu i ja!”, ali meni to nije bio nikakav problem. Možda je bio njima, nekim pojedincima iz osobnih frustracija, ali takve stvari su više bile neke tinejdžerske packe i poslije su nestale. Nikakvih privilegija nisam imala. Kad živite u kadetskoj satniji, radite i letite kao i ostali. Avion ne poznaje spol, samo osobu koja njime upravlja – tvrdi Diana Doboš koja tvrdi da u karijeri nikada nije bila u pogibeljnoj situaciji.

– Što se tiče letenja kanaderom, ne možete uvijek kontrolirati situaciju. Primjerice, na moru preko ljeta imate puno plovila i ljudi, a požar se dogodi naglo najčešće na mjestu gdje ima puno svijeta, onda vas neke stvari iznenade. Ali zahvaljujući šestoro očiju koje su u avionu – kapetana, kopilota i letača tehničara – uvijek se uspije izbjeći tragedija. Kaže kako je biti vojnik stil života.

- Ja ću radije izaći van trčati, šetati se ili voziti bicikl nego sjediti pred televizorom. Kao vojnik moram održavati fizičku spremnost, a i avion to od mene traži – kaže Diana Doboš koja se svojedobno bila kadetska prvakinja Hrvatske u karateu.

– Privatni život i posao funkcioniraju skladno zato što imam partnera koji jednako sudjeluje u roditeljskim dužnostima kao i ja. To je osnova svega, međusobno poštovanje i da cijenite osobu s kojom jeste i onda ništa nije problem. Kad imate klinca od sedam godina koji ide u školu, psa, mačku i posao, onda je svaki prostor koji nije spavanje ujedno i slobodno i radno vrijeme – opisuje Diana Doboš.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Monika Tržić je 29-godišnja natporučnica koja je još od djetinjstva znala što želi biti – vojni pilot.

– Odrasla sam u blizini zračne luke Zadar i ti avioni i helikopteri koji su letjeli iznad nas oduvijek su me privlačili. Pobudili su mi želju, a oduvijek me je više privlačilo vojno zrakoplovstvo od civilnog, nekako mi je veći prestiž biti vojni pilot, znate ono kao u filmovima... Završila sam srednju školu za zrakoplovnog tehničara u Zadru i išli smo na praksu u 93. zrakoplovnu bazu, što je produbilo ljubav i želju za tim pozivom – kaže Monika Tržić, koja leti na helikopteru u zračnoj bazi Divulje.

– Često idem u akciju, svakodnevno kad smo u dežurstvima za potrebe zračnog medicinskog prijevoza, a tijekom ljeta zna ih biti i više kada su tu i požari, akcije traganja i spašavanja... Imala sam situaciju da je bilo 65 stupnjeva u helikopteru, kad smo gasili požar na Korčuli 2015. Dim, sunce i vatra... Spustimo rukave, imamo rukavice, jedino nam je lice izloženo, dišemo “na škrge” prvih pola sata kada je teško, onda se aklimatizirate i postane vam normalno. Meni su takvi ekstremni uvjeti najnormalnije radno okruženje, ali tog puta smo doslovno izašli skuhani – opisuje Monika.

Zimi je hladno iako imaju grijanje, kada lete na većim visinama i temperatura padne, posebno se osjeti, kaže, hladnoća pokraj prozora, kroz staklo.

Kopilotkinja je, a da bi postala kapetan, potrebno je između 600 i 800 sati naleta, kao i preporuka starijih kolega kapetana koji ocjenjuju je li stekla iskustvo i odgovornost. Ima već dovoljno sati naleta, ali nije opterećena danom kada će postati kapetanica. S obzirom na bezbrojne akcije u kojima je sudjelovala pitamo je je li bilo i rizičnih situacija kada je pomislila da je gotovo je.

Treba se emotivno isključiti

– To se nikad nije dogodilo. Jako smo svjesni što radimo i kako radimo jer uvijek moramo biti tri koraka ispred helikoptera, znači znamo što se može dogoditi i predviđamo situacije. Bilo je tu kritičnih situacija, ali nisu bile bezizlazne, sa svakom smo se mogli nositi. Stresno je bilo, ali pogibeljno nikada.

A na pitanje postoji li neka spasilačka akcija koja je se posebno emotivno dojmila, odgovara kako je zapamtila akciju kada su na Klis išli spašavati jednog planinara, ali puhala je bura toliko snažno da jednostavno nisu mogli doći do njega. Kad bi se približili stijeni, bura je dizala helikopter i završavali su na velikoj visini .

– Tijekom akcije nužno se emotivno isključiti. Uvijek tražimo ljude u jako nepristupačnim terenima i nikad se ne zna hoćemo li ih naći i u kakvom će stanju biti, hoće li biti živi i zdravi ili će biti ozlijeđeni ili možda čak i mrtvi. U tom trenutku ta osoba koju tražimo je potpuno depersonalizirana kako bismo mogli što sigurnije i bolje obaviti svoj dio posla. Drago nam je, naravno, kad nađemo osobu živu i zdravu, ali isključimo se iz tog dijela dok je potraga u tijeku kako bismo profesionalno obavili ono što se od nas očekuje. Uvjeti znaju biti ekstremni. Puše velika bura, moramo letjeti okomito u stijenu i tad je velika opasnost kad lebdimo unutar kanjona. Tada mali pokret palicom može prouzročiti veliki pokret helikoptera pa da s krakom zakačimo stijenu ili stablo. Mora se postupati vrlo oprezno i kapetan koji upravlja helikopterom, ali i drugi pilot kopilot mora paziti na svoju stranu, tehničari koji su iza u kabini gledaju sa strane. Mora biti uključena koordinacija cijele posade jer se inače može dogoditi nešto neželjeno – kaže Monika Tržić koja je u slobodno vrijeme pasionirana fotografkinja.

– Definitivno mogu izdržati sve napore rame uz rame s muškim kolegama. Oni su fizički jači spol i meni treba malo više treninga, ali nema nikakve poštede. Mi smo svi isti, mi smo piloti, vojnici i časnici – kaže natporučnica Tržić.

Foto: Dino Stanin / PIXSELL

Zadranka Anamaria Ćurković 23-godišnja je kadetkinja, a za tri mjeseca će diplomirati i postati pilotkinja.

– Ispunit ću svoj životni san. Dok sam bila mala, znala sam u vrtiću da želim letjeti i to kao vojna pilotkinja. Civilno zrakoplovstvo nije me zanimalo. Premalo je adrenalina, dosadno nekako. Na kraju krajeva, vojni pilot znači da sam u vojsci i služim svojoj domovini, a i to ima svoju draž – kaže nam Anamaria nakon što je izašla iz helikoptera.

Prijavila se na Hrvatsko vojno učilište za vojnog pilota, prošla liječnički i selekciju.

– Nakon toga sam išla u Požegu mjesec dana. To je bio naš vojni rok gdje smo od obične civilne osobe postali vojnici i naučili temeljne vojničke vještine. Poslije toga započela sam školovanje na Hrvatskom vojnom učilištu pa sam paralelno uz akademsku i vojna osoba. Dvije i pol godine provela sam u Zagrebu nakon čega sam došla u Zemunik na letačku obuku 2016. – kaže nam Anamaria koja se praktično vratila kući.

– Otkad sam krenula, od prvog leta helikopterom, apsolutno zavoliš tu letjelicu. To je posve drukčija, aerodinamična letjelica, sporo leti, sve vidiš, a to ti daje doživljaj. Uživam u svakom letu. Jutros sam letjela u našoj zoni za letenje. Imala sam takvu zadaću kao da su mi se dogodila otkazivanja motora i moram sletjeti na teren. Uspjela sam – kaže.

– Još tri mjeseca i onda mi je promocija u Vukovaru, tu ću dobiti “krila”, što znači da sam vojni pilot i dobivam čin poručnice, što znači da sam časnik Hrvatske vojske. Nakon toga ćemo vidjeti ide li škola za nastavnika letenja ili idem odmah u postrojbe, odnosno hoću li ostati ovdje, možda na Kiowama ili na transportnim helikopterima u Divuljama. Gdje me stave, tu ću se prilagoditi – kaže Anamaria.

Nema problema s fizičkom spremnošću. Bivša je atletičarka, trenirala je osam godina. Danas trenira na tjednoj bazi sigurno pet puta, održava kondiciju, voli trčati, šetati.

– Treba se koncentrirati, dobro razmisliti prije samog leta što ćeš raditi i na koji način, kako ćeš organizirati svoj rad u zoni ili na ruti. Pogotovo u navigacijama kad letimo treba dobro poznavati područje leta i to treba naučiti. Ali, kad imam vremena, stignem otići doma, trenirati, otići na kavu s prijateljima.

Dobro mi je u vojarni

Dok traje obuka, živi u vojarni.

– Imam svoju sobu u kojoj učim i pripremam se za sljedeći dan. Radim vizualizaciju sutrašnjeg leta. To je jako bitno. Ako vizualizirate kako ćete letjeti, imate osjećaj kao da ste već letjeli isti let, a zapravo ste ga dobro osmislili. Priprema je važna, treba biti koncentriran. Zato mi je dobro što sam u vojarni. Imam uvjete i za treniranje i dobro se naspavam. Imamo svoj mir i mogu se dobro pripremiti za sutrašnji let – kaže Anamaria koja je spremna otići i u mirovnu misiju, daleko do kuće.

– Samim ulaskom u vojsku spremna sam na to. Rado bih otišla, upoznala nove ljude i druge vojne sustave – tvrdi Anamaria Ćurić.

Ima podršku obitelji i prijatelja.

– Svi oni vide koliko stvarno uživam u svemu ovome što radim i svi me podržavaju.

Naravno, ima predrasuda, ljudi misle curama je teško. Teško je, ali ako si spreman nešto žrtvovati, ako si motiviran, ako stvarno želiš – nema toga što ne možeš učiniti – moto je Anamarije. Samo joj je nebo granica!