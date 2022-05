Pijan i bez dozvole vozio neregistriran automobil. Izvrijeđao policajce pa završio sa slomljenom rukom

Prvo je pijan vozio. Onda ga je zaustavila policija. On je počeo vrijeđati policajce. Oni su ga isključili iz prometa. Morali su uporabiti sredstva prisile da bi ga svladali i priveli pri čemu je teže ozlijeđen jer mu je slomljena ruka. A onda im je prijetio....

Pune ruke posla imala je splitska policija s 57-godišnjakom koji je u zaustavljen pola sata iza ponoći u noći na 31. svibnja. Zaustavljen je na Zagorskom put bb u Splitu, dok je vozilom upravljao u alkoholiziranom stanju. Nakon što su ga policajci zaustavili te ga pokušali alkotestirati što je od odbio, počeo ih je vrijeđati. Oni su ga potom isključili iz prometa, dok su njega planirali privesti.

No on se opirao pa su uporabljena sredstva prisile kako bi bio svladan pri čemu je teško ozlijeđen jer mu ej slomljena ruka. Kad je končano doveden u Postaju prometne policije, utvrđeno je da ne samo da je vozio alkoholiziran, već i da je vozilom upravljao bez vozačke dozvole i to vozilom kojem je istekla registracija. Za sve je to prekršajno prijavljen, a kao je tijekom privođenja i kriminalističkog istraživanja prijetio trojici policajaca, zaradio je i kaznenu prijavu zbog prijetnje.

