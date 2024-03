Pickleball u Crikvenici: Mađari i Šveđani na prvom Spring turiniru

Skupina sportskih entuzijasta proteklog je vikenda odigrala prvi pickleball turnir u Crikvenici. Ovaj najbrže rastući sport u Americi proteklih godina postaje svjetski fenomen, a polako, ali sigurno širi se i po Hrvatskoj. U Crikvenici je na "Pickleball Spring" turniru osim igrača iz više dijelova Hrvatske bilo i natjecatelja iz Švedske, Amerike i Mađarske. Jedan bračni par Mađara László Szeli i Ibolya Szeli stigli su ciljano na odmor u Hrvatsku samo kako bi zaigrali ovaj zabavan sport. Na kraju je László bio najuspješniji na turniru i osvojio zlatnu medalju.

- Igramo pickleball već tri godine, jako volimo ovaj sport. Vidjeli smo na internetu da se organizira turnir u Crikvenici i odlučili smo doći u Hrvatsku za vikend. Jako smo se dobro zabavili, uživali smo u igri. U završnici turnira je bila jako dobra konkurencija. Ovo nam je zapravo drugi put da smo došli igrati pickleball u Hrvatskoj, bili smo i na jednom turniru u Gospiću - otkriva mi László, prije nego se s ostatkom vesele međunarodne ekipe zaputio u konobu Karoca gdje su nastavili cjelodnevno druženje.

Foto: TZ Crikvenica

Na turniru je nastupilo 20 igrača raspoređenih u skupine. U finale je ušlo 8 najboljih igrača: László Szeli, Fredrik Quistbergh, Andreas Danielsen, Petter Broden, Steven Pavletić Živko, Nikola Begić, Mijo Maračić i Milan Pintar. Prva dva mjesta pripala su strancima: László je osvojio 69 bodova, jedan više od Šveđanina Fredrika Quistbergh koji od prošlog ljeta živi u Hrvatskoj (68 bodova), a treće mjesto pripalo je Nikoli Begiću iz Zagreba koji već nekoliko godina redovito igra pickleball (67 bodova).

Sportska dvorana škole u Crikvenici bila je proteklog vikenda vrlo živahna. Bilo je igrača različitih kvaliteta, ali svi su pokazali jaki natjecateljski duh. Možda se nije u svakom trenu dobro čuo razglas ili zbrojio svaki rezultat točno, ali svi su se dobro oznojili i još više zabavili. Ovaj sport pruža i odličan društveni aspekt, igre brzo traju, a teren je manji od teniskog i ovdje je puno više interakcije između igrača. A pickleball je vrlo pogodan i za nove igrače koji nisu upoznati s tim sportom jer ne zahtijeva tehničko predznanje niti dugo treniranje poput tenisa da biste uopće počeli igrati. Sve to su ključne stvari zašto se pickleball jako širi i sa sportsko i s turističke strane. Što nam potvrđuje i Marijana Biondić iz Turističke zajednice Grada Crikvenice.

Foto: Marija Ružić

- Crikvenica je u svojoj strategiji postavila kao jedan od ciljeva upravo razvoj sporta i rekreacije i u tom smjeru imamo puno aktivnosti. Ovdje se odigrava puno turnira, ljudi dolaze i radi rekreacije. Pickleball vidimo kao jedan potencijal koji se u Hrvatskoj tek razvija. Taj je sport jako prisutan u Americi i vidimo to kao priliku da Amerikanci otkriju Crikvenicu Rivijeru kao destinaciju. Zahvaljujem Stevenu iz organizacije ACAP-a što nas je upoznao s pickleballom. Prošle godine smo imali prvu pokaznu igru što je to pickleball, a sad smo uz pomoć ekipe iz Gospića organizirali prvi pickleball turnir u Crikvenicu i odmah smo imali međunarodnu ekipu - priča nam Marijana Biondić, koja se i sama okušala u pickleballa s brojnom lokalnom ekipom koja je također došla na turnir.

Foto: TZ Crikvenica

- Probala sam i ja igrati, bilo mi je jako zanimljivo. Pickleball nije jako fizički naporan. Svima bih preporučila taj sport, od najmlađih do starijih. Ako si iole pokretan praktički možeš igrati pickleball. Drago mi je da se okupila šarena ekipa - kaže Biondić. Sada razmišljali i o izgradnji posebnih pickleball terena u Crikvenici.

- Želimo od pickleballa napraviti turistički proizvod. Razgovarali smo i s najvećom hotelskom kućom u Crikvenici, u suradnji s njima planiramo uz hotel napraviti pickleball terene. Ima interesa, a mogli bismo osnovati i pickleball klub u Crikvenici - poručuje Marijana Biondić.

Foto: TZ Crikvenica

Organizaciju turnira u Crikvenici odradila je gospićka ekipa Marije Ružić. Oni su prošlog ljeta osnovali prvi pickleball turnir u Hrvatskoj - Nikola Tesla.

- Osnovali smo klub lani u kolovozu. Do sada imamo 20 stalnih igrača i imamo 30-ak djece u sklopu eksperimentalne cjelodnevne škole OŠ Milan Sekulić u Lovincu. Nakon redovite nastave igraju pickleball. Djeca su jako zadovoljna, pickleball se održava tamo i tijekom praznika - priča mi Marija Ružić dok istovremeno upućuje ostatak ekipe što još treba odraditi da se mečevi počnu odigravati.

Marija se, pak, zahvaljuje Mirjani Juras, Hrvatici iz Kanade i strastvenoj igračici pickleballa koja se prije nekoliko godine jako angažirala promovirajući ovaj sport u Hrvatskoj što je pomoglo da se kod nas počnu prvi put održavati pickleball turniri i druženja.

Foto: TZ Crikvenica

- Na njen poziv sam i došla prvi put igrati pickleball u Zagrebu i upoznala ostatak pickleball ekipe. Nagovorila sam i dečka da dođe igrati, a na kraju smo mi osnovali i klub u Gospiću. Nazvali smo ga Nikola Tesla. Do naziva smo došli spontano, tražili smo neku poveznicu s Amerikom i Hrvatskom, još smo iz Gospića i tako smo izabrali Teslu - otkriva mi Ružić.

Također, dodaje da su imali pomoć u prikupljanju opreme: - Hrvatska ima i profesionalnog igrača pickleballa - Ivana Jakovljevića. On igra u Texasu i on nam je donirao većinu reketa dok smo mreže kupili od članarine.

A kako neupućenima objašnjava što je pickleball:

- Prvo im bude malo čudno pa im objasnimo da se koristi plastična loptica koja odskače, ali ne kao teniska loptica, nego pola od toga, i da se koristi reket malo veći od stolnog tenisa. Igra se na terenu površine 13x6 metara teren i igraju četiri igrača. Pickleball je atraktivan i svima bude zanimljiv. Sport je super i za upoznavanje, druženje, ma ja sam prezadovoljna. Imamo i turističku i sportsku viziju daljnjeg razvoja. Javljaju nam se zainteresirani i iz drugih gradova Hrvatske, organiziramo prezentacijske turnire. Ovog ljeta u srpnju organiziramo veliki pickleball turnir na Plitvičkim jezerima, planiramo cjelodnevno igranje - ističe ambiciozne planove Marija Ružić.

Foto: Marija Ružić

Od svih igrača koji su nastupili na turniru u Crikvenici najviše pickleball iskustva vjerojatno imaju bračni par Adriana i Steven Pavletić koji već godinama igraju ovaj sport u Americi, a kada god dođu u Hrvatskoj interesiraju se gdje se može igrati pickleball. Steven Pavletić je kao član ACAP-a, Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka veliki promotor pickleballa i redoviti dio priče gotovo svake pickleball akcije u Hrvatskoj.

- Izuzetno smo zadovoljni turnirom u Crikvenici. Lijepo je vidjeti rast pickleball sporta u Hrvatskoj. To je najbrže rastući sport u Americi, tijekom pandemije se u Americi broj igrača povećao s dva milijuna na gotovo 10 milijuna igrača. Profesionalni sport se u Americi isto jako izdigao. Izuzetno nam je drago vidjeti da se igra i u Hrvatskoj, bitna je karakteristika da je to sport za rekreaciju, vrlo otvoren za sve generacije. Vrlo ga je lako naučiti. Intenzivno je počeo u starijim dobnim grupama u Americi, a sada se proširio u sve dobne skupine. Možete jednakopravno igrati si mladima i sa starijima. Druga važna komponenta je druženje, svi su dobro došli. Tako je bilo i sada u Crikvenici, bilo je i ovih vrlo kompetitivnih i kvalitetnih, ali i početnika. Treća je stvar približavanje iseljene Hrvatske i svih koji bi željeli živjeti ovdje ili žive ovdje. Uvijek me Amerikanci pitaju je l' ima pickleballa u Hrvatskoj. Imali smo i ovdje na turniru Amerikanca Ivana koji živi u Malinskoj i došao je u Crikvenicu igrati. Dodatna komponentna je naša intencija kroz Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka - to je jedno približavanje i doprinos zajedničkoj suradnji u ekonomskom razvoju Hrvatske. U unapređenju zdravstvenih aktivnosti, potencijala u zdravstvenom turizmu. Kroz aktivnost ACAP-a smo prije pet godina dobili malu donaciju državnog ureda za Hrvate koji žive vani, to je doprinijelo razvoju pickleball u Hrvatskoj. Od toga smo kupili mreže, rekete, loptice... - poručuje Steven Pavletić.

Pickleball se u Hrvbatskoj igra u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Gospiću, Milni na Braču, Crikvenici... Inače, čak je i najbolji igrač pickleballa na svijetu Ben Johns prije dvije godine bio u Hrvatskoj i trenirao pickleball američkim turistima. A iako je pickleball još u začetku razvoja i širenja u Hrvatskoj, jedno je sigurno, nastavit će se igrati ovdje, i to sve više...