Petrač: Treba oštrije s njim. Tko ga j... Mora s nama ili nikako

- Ja sam Perku 100.000 ponudio, on mi odgovorio ako dobiješ daj Caritasu - u nevjerici u kolovozu 2023. piše Saša Pozder članovima WhatsUp grupe Petrač&Pozder. Ne može vjerovati da njegov plan da splitski KBC od njegove tvrtke kupi medicinske robote, ne nailazi na topao prijem kod rukovodstva bolnice. A ta priča, koja je sad predmet istrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), možda na najbolji način pokazuje kako uistinu funkcionira ova država. I na kojim postavkama. Pa ono što bi valjda trebalo biti normalno: da javno zdravstvo funkcionira u korist građana koji ga i financiraju te da zaposlenici tog sustava odbijaju mito za protekciju, ma koliko god to mito veliko bilo, toliko začuđujuća, da je nuditelj mita ostao u - šoku.

Sudeći po javnim reakcijama, nakon što se za detalje te priče doznalo, nije samo on bio u šoku. Cijela priča počela je kada je KBC Split iskazao potrebu za nabavku medicinskog robota za kirurške operacije. U to vrijeme ravnatelj bolnice je bio Julije Meštrović, koji je lani naprasno dao ostavku, dvije godine prije isteka mandata i otišao u mirovinu. Tada se špekuliralo da su razlog tome pritisci ministra Vilija Beroša, koji je na čelo te bolnice htio staviti svog čovjeka. Po onome što sada tvrdi EPPO, Beroš je očito htio i više od toga. Meštrović i Zdravko Perko, koji je predstojnik Klinike za kirurgiju KBC-a Split bili su stava da je bolnici potrebama medicinski robot pa je KBC Split, na njihovu inicijativu uključen u projekt povlačenja novca iz EU fondova što je u dogovoru s Ministarstvom zdravstva uključeno u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026. Projekti su bili ukupno vrijedni oko 7,9 milijuna eura, a u sklopu tih projekta planirana je i nabavka sustava za robotsku kirurgiju vrijednog 4,8 milijuna eura. KBC Split je u listopadu 2022. raspisao poziv za predstavljanje robotske kirurgije, a rok za realizaciju je bio prosinac 2023.

Nakon analize tržišta, Perko i Meštrović su zaključili da je na tržištu najbolji medicinski robot Da Vinci, američkog proizvođača. Zaključili su da je riječ o tvrtki koja medicinske robote ima 20 godina, s njima postiže najbolje rezultate te najviše odgovara onome što KBC-u Split treba. Osim prezentacije Da Vincija, gledali su prezentaciju Huga, medicinskog robota drugog proizvođača. Prezentacije su održane u Bukureštu i Istanbulu, a nakon što su zaključili što im treba Perko i Meštrović to pokušavaju iskomunicirati s Ministarstvom zdravstva i ministrom Berošem. No bezuspješno. Jer im ministar ne odgovara na pozive, poruke i mejlove, a u nekom trenutku, nakon opetovanih poziva Beroševa tajnica im prenosi ministrovu poruku:

- Nećete dobiti to što tražite.

Nakon toga, krajem 2022., početkom 2023. Perko i Beroš odlaze na sastanak s Berošem u Zagreb. I tamo, iako su svi zaključili da je robot Da Vinci najbolji, a nakon njega Hugo, Beroš odbija dati svoju suglasnost za nabavku Da Vincija.

- Kupite najpovoljniji dostupni sustav na tržištu jer se ovo vaše ne može realizirati - poručuje im Beroš, iako je do isteka zadanih rokova u tom trenutku bilo još više od godinu dana. Nakon upute da žurno realiziraju projekt, KBC Split ponovo pokreće razgovore s predstavnicima ponuđivača, a među njima je ovaj put tvrtka koja nudi Huga, ali i Pozderova tvrtka koja nudi svog robota Versius. No KBC Split se odlučuje uzeti Huga, koji je nešto skuplji, no bolnica smatra da im više odgovara. Ta njihova odluka izaziva konsternaciju u grupi Petrač&Pozder u kojoj se piše da se osjećaju prevareni.

Tijekom cijelog tog vremena Pozder pokušava doći do Perka kako bi mu predstavio što nudi, a Perko se pristaje naći s njim, o čemu Pozder izvještava ostale. Oni misle da je to dobro, no uslijedit će razočaranje kada Perko odbije ponuđeno mito. Prethodno, nakon što je poslije Beroševe odbijenice, KBC Split u siječnju 2023. raspisao novi natječaj, Pozder piše:

- Ludi Dalmoš poslao je poziv ponovo za specifikaciju za robotiku za KBC Split.

- Je l' nam to dobro il misliš da ponovo puva na Da Vinci? Lud je taj tvoj Dalmoš - kaže Novica Petrač.

- Da ali lagano ga otapam. Vidit ćeš da će kad s Dubravom završimo i on kupiti - odgovara mu Pozder.

- Da treba polako, vidi se da je u svom filmu - kaže Novica Petrač.

- Baš je lud, ali leći će i on na rudu našu - konstatira Pozder.

Tada se u konverzaciju uključuje i Hrvoje Petrač, s "prijedlogom" rješenja, koje uključuje i neke druge metode...

- Treba oštrije s njim. Ajde Nole, ti i ja da ga pozovemo na večeru.

- Tako možemo i jeftinije proći. Mislim ako ga stisnete - slaže se Pozder.

Pozder se pokušava naći s Perkom, želi mu prezentirati svoj proizvod, tvrdi mu da konkurentski proizvodi nisu pouzdani, a onda u veljači 2023. slavodobitno piše ostalima:

- Ljudi, Perko mi se otvara, on ima u planu tri velika robota plus opremanje tri sale, budžet 60 miliona kuna.... Ako ja ne uspem u utorak na fin način, objasniću Noletu u ponedjeljak što i kako onda moramo na ružno, ali ovaj posao moramo uzeti...

Kasnije obavještava ostale da je Perko pristao na ručak, što je po Pozderu dobar znak jer će biti jedan na jedan.

- Čim 'oće na ručak i ne izbjegava razgovore, znači da je otvoren za razgovore - smatra Nikola Petrač.

- To i ja mislim jer je shvatio da nema ništa od Da Vincija, jedino da ne kupi polovni, a laže da je novi i da nema ponudu od 500.000 eura po aparatu.... Ali nije valjda toliko glup - kaže Pozder.

- A pohlepan je - kaže Novica Petrač.

- Ma tko ga j.... Mora s nama ili nikako - kaže Hrvoje Petrač.

No stvari ne idu po planu, pa u jednom trenutku Hrvoje Petrač kaže:

- Ne znam, nisam pametan, tu treba vidjeti kak se postaviti, ne bi volel da misle da mi nekaj drkamo bez njih, trebamo sjest pa vidjet kak ide....

- Uplodiran tender za Split, čekam i nadam se pobjedi....... Moramo da sjednemo i vidimo koliko Malom posto, njegov utjecaj je ovdje nikakav... - odgovara mu Pozder.

Mali je njihov nadimak za Beroša, a nakon što je "ludi Dalmoš" ponudu Pozdera odbio, uputivši ga da 100.000 eura koje mu Pozder nudi, da Caritasu, ako mu tvrtka prođe na natječaju, članovi grupe su konsternirani, kažu da je to prevara i da će se žaliti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Lijepo su nas odje.... - kaže Hrvoje Petrač.

- Rekao sam da im Mali ne vjeruje, oni su država u državi - odgovara im Tomo Pavić, koji komunicira s grupom te koji je ranije oko ove teme govorio kako je "Mali naredio Splitu da ne kupuju Da Vinci".

Osim oko nabavke opreme za KBC Split, Beroš je imao, kako sumnja EPPO, ulogu i u nekim drugim nabavkama pa je tako ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice, otvoreno kazao da će mu potpisati suglasnost za nabavku robotskog mikroskopa. Uz to mu je najavio i da će mu na razgovor doći Pozder, što je ravnatelju bilo malo čudno, jer mu je Beroš potpisao suglasnost za uređaj koji mu nije bio najnužniji, dok je za nužniji uređaj suglasnost čekao mjesecima. A ni nastup Pozdera ravnatelju KBC Sestara milosrdnica se baš nije najbolje sjeo, kao ni Pozderovo pozivanje na ministra...