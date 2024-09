Penava: Radić i njegovi ne mogu se suočiti s izbornim porazom i istinom

Poslije dana i tjedana žestoke izborne kampanje, tijekom koje se nisu birale riječi, završeni su unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu. Ivan Penava ponovno je izabran za predsjednika DP-a. Ipak, izbore je obilježilo napuštanje dvorane njegova suparnika za mjesto predsjednika stranke Marija Radića i njegovih suradnika, a onda i napuštanje stranke dijela članova. O provedenim izborima, izbornoj kampanji i daljnjim planovima razgovarali smo s Penavom.

Kako gledate na održane unutarstranačke izbore u DP-u? Jeste li zadovoljni?

Bio je to svakako velik dan za DP i to prije svega zbog dobrih rezultata na parlamentarnim izborima na kojima smo postali treća politička snaga u Hrvatskoj, a onda i činjenice što je DP postao dio vlasti, ima svoje ministre i državne tajnike. Prvi put na izborima DP je imao više kandidata za predsjednika i potpredsjednika stranke i to je bila nova situacija za nas. Unatoč svemu tome, znao sam kakav će biti ishod izbora i to prije svega na temelju rada, rezultata i poznavanja terena. Nastavljamo dalje raditi jer uskoro nas čekaju lokalni izbori kao i niz drugih izazova.

Glasanje je obilježilo napuštanje izbornog sabora Marija Radića i njegovih suradnika?

Da, oni nisu ni glasali jer su napustili izborni sabor. Zapravo, u pozadini je nemogućnost njihova suočavanja uzdignute glave s izbornim porazom i istinom. Puno je mudrije bilo ostati časno do kraja na terenu, pružiti ruku pobjednicima i nastaviti dalje. Međutim, suprotnoj strani pomalo nije bilo jasno što i kako želi pa kada su zaključili da nemaju većinu, odlučili su se na ovaj korak. Nije im odgovaralo tajno glasanje jer su mislili da će ih se prevariti i pokrasti, a onda ni javno glasanje. Ne znam kakvo smo glasanje trebali organizirati i što smo trebali napraviti da oni budu zadovoljni.

Kako gledate na sva događanja tijekom kampanje i teške riječi koje su obilježile kampanju?

Tijekom izborne kampanje dozvoljen je dio argumenata i izgovorenih riječi koji u normalnim uvjetima nisu. Postoje crte preko kojih je teško prijeći, posebno ako se netko služi podizanjem lažnih kaznenih prijava, prijetnjama, montiranjem videomaterijala da se netko ne zna prekrižiti i još mnogo toga čemu smo svjedočili. Poslije svega svi ti tragovi ostavljaju upitnik u glavi s kim sjedimo u istim redovima i na što su sve spremni neki ljudi. Svakako da je ostalo dubljih ožiljaka i da će biti i nekih stranačkih reperkusija. Ipak, velik dio drugih stvari ostao je u okvirima zadanog i očekivanoga tako da će budućnost zahtijevati da se preko njih prijeđe i nastavi dalje raditi za sve koji žele dobro DP-u i žele provoditi naš stranački program.

Jesu li vas iznenadile neke stvari tijekom izborne kampanje?

Izbori su i neke stvari se očekuju posebno u vrijeme kampanje, ali ovako nešto ipak nisam očekivao niti sam mogao zamisliti. Mnoge stvari koje su se dogodile bile su mi neshvatljive, neprihvatljive i gadljive i više puta sam se pitao tko je s nama i kakvi su njihovi stavovi. Pokušavao sam sve vrijeme zadržati dostojanstvo stranke i nisam se želio obazirati na niz izrečenih stvari. Ostaje upitnik tko su ti ljudi koji su podizali lažne kaznene prijave i sve to govorili, kakvi su njihovi svjetonazori i kakve stavove imaju. Neki ožiljci su zaista duboki i teško će biti zaboravljeni jer nisu došli iz neke druge stranke nego su došli iz naših redova. Kampanja je i meni, kao i većini članova, bila mučna zbog strašnih manipulacija, laži, obmana i optužbi koje su neodgovorni pojedinci svakodnevno plasirali u medije. Nastojao sam svim silama zaštititi stranku od udaraca koji nam svima nanose veliku štetu jer sam bio svjestan svoje odgovornosti prema članovima. Kao predsjednik stranke nikad ne bih dopustio da iza izbora ostane spaljena zemlja.

Mario Radić i njegovi simpatizeri napustili su izborni sabor. Kako gledate na to?

Radi se o nekoliko pojedinaca i o njihovim postupcima odlučuju oni sami. Otvoreno sam pozvao sve da ostanu i mislim da sam bio maksimalno otvoren. Trebamo svi razmišljati na način da sačuvamo interes DP-a i razmišljamo kako i na koji način da stranku dalje dodatno jačamo jer je novi niz izazova pred nama. DP iz svega ovoga mora izaći jači i čvršći, ali i jedinstveniji.

Ipak, istoga dana dio članova je napustio DP među kojima i eurozastupnik Stephen Bartulica? Jeste li očekivali takve korake?

To je volja Bartulice i mogu samo reći kako mi je žao što je to napravio. Međutim, treba podsjetiti i kako je stranka jako puno za njega napravila kao i da mu je dala podršku da uđe u Europarlament. Svakako da ovo nije lijep način od njega kako sve to vraća, ali isto tako svatko bira svoj put te mu želim dalju sreću. Kada je riječ o Željku Pervanu, on i nije bio aktivni član. Na listi je bio na moju zamolbu. Daleko je to od nekog velikog osipanja članstva i jasno je kao dan da svi koji promišljaju i žele pridonijeti politici kroz DP da će ostati sa strankom koja je treća politička snaga u državi. Uz mene su ostali svi ministri kao i državni tajnici, ali i velika većina saborskih zastupnika, što također puno govori. Najlakše je otići i sijati kaos. Treba ostati i doprinositi, to je puno teže. Sve vas skupa molim da se suzdržite svađa, međusobnih prozivki i teških riječi na društvenim mrežama.

Slažete li se s procjenama kako će ovi izbori dovesti do slabljena DP-a?

Niti jedne sekunde nisam o tome razmišljao niti mislim da će do toga doći. Tijekom izborne kampanje izrečena je gomila laži i svega drugoga i sve to može dovesti možda do pada podrške mjesec ili dva, ali i to je pod upitnikom. Sve dalje ide normalno. DP ima svoju jezgru članstva i simpatizera tako da i eventualni kratki pad podrške neće ugroziti stranku. Očekujem kako ćemo vrlo brzo započeti s daljnjim rastom i da će DP ostati i dalje treća politička snaga u Hrvatskoj i jedina prava stranka desnice u Hrvatskoj. DP je kao takav i stranka koja ima svoje ministre i državne tajnike i koja provodi svoj izborni program. Pred nama je vrijeme kampanje i provođenje i ispunjavanje obećanja i stranačkog programa tako da ne vidim da može doći do slabljenja stranke. Vjerujem i kako će nam se sada pridružiti i novi članovi.

Hoćete li vi ići u smjeru promjene stranačkog Statuta i možda u smjeru izbora jedan član – jedan glas?

DP ima vrsne pravnike i svakako ćemo gledati da promijenimo neke stranačke akte u budućnosti. Teza o izborima na način jedan član – jedan glas bila je promidžbeni trik od ljudi koji su pisali aktualni statut i Pravilnik DP-a i koji su sada dio poražene strane. DP trenutačno nema ni teorijske mogućnosti da provede izbore na takav način iako nam je to svakako cilj u budućnosti. Jako puno rada je pred DP-om kako bismo to mogli napraviti.

Što biste poručili članovima DP-a?

Domovinski pokret uskoro počinje s pripremama za lokalne izbore. Naša stranka u cijeloj Hrvatskoj želi biti relevantna politička snaga i računa na sve vas koji ste marljivo radili na terenu. Od današnjeg dana postaje nebitno tko je koga podržavao na unutarstranačkim izborima, a jedino je bitno kako zajedno možemo naš Domovinski pokret učiniti još jačim. Nitko razuman neće prihvatiti taktiku spaljene zemlje niti će odlaziti iz pobjedničke priče u nekakvu avanturu na margine političkog spektra. Svi vi jako dobro znate koliko je znoja proliveno da bismo danas bili vladajući faktor u Hrvatskoj i nemojte nasjedati na podvale kojima vas se želi nagovoriti da sve to odbacite. Budućnost Domovinskog pokreta u našim je rukama! Čeka nas težak rad da opravdamo povjerenje birača, konsolidiramo stranku i pridonesemo razvoju Hrvatske.