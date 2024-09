Večernjakovi analitičari: Plenković će sada moći birati slabijeg i jeftinijeg partnera

Pobjeda Ivana Penave na unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu nesumnjivo će ostaviti traga i na tu stranku i na političku scenu u Hrvatskoj. Što možemo očekivati? – Pred tim dijelom desnog spektra sad je veliki test zrelosti. Na primjeru HSP-a mogli su naučiti da podjele nikamo ne vode. Na brojnim primjerima iz Europe mogu vidjeti da odbjegle frakcije ne završavaju dobro. Kad izgradite strukturu i brend do te mjere da polučite ozbiljan izborni uspjeh na nekoliko vezanih izbora, onda to treba čuvati, a ne razbijati – istaknuo je politički analitičar Mate Mijić. Vodstva se mijenjaju, dodaje on, političke se okolnosti mijenjaju, treba raditi i čekati svoje vrijeme.

– Sljedeće su proljeće lokalni izbori, a oni su najnemilosrdniji za tek formirane nacionalne stranke jer nemaju infrastrukturu, koalicijske partnere, ništa. Kad idete ad hoc s neovisnom listom na lokalnoj razini gdje vas ljudi poznaju, imate znatno veće šanse od tek osnovane nacionalne političke opcije. U svakoj stranci ima nezadovoljnika, u HDZ-u ih je vjerojatno najviše, ali ljudi koji imaju talenta i zrelosti za ozbiljnu politiku svjesni su da je stranku teško izgraditi i da će, što ste veći i utjecajniji u nacionalnoj politici, trebati sve više kompromisa. Osnuje li dio nezadovoljnika iz DP-a neku “čistu” opciju, trebat će im dugo da dođu na razinu na kojoj je DP sad, a ako se to ikad uopće dogodi, vjerojatno će morati napraviti određene kompromise kao i nedavno pri ulasku u izvršnu vlast. To je jednostavno tako, ideološka čistoća i izborni uspjeh ne idu baš ruku pod ruku – poručuje Mijić.

– U izbornoj sam noći izjavila kako će se DP raspasti do jeseni jer su duboke razlike između te dvije frakcije unutar stranke. Ništa me, prema tome, nije iznenadilo – prisjeća se analitičarka Ankica Mamić. – Ivan Penava sudjelovao je u koalicijskim pregovorima, Radić je to činio, kako je sam rekao, tek na početku pa je Penava taj koji dijeli položaje i ne čudi što se većina delegata priklonila njemu. Iz tog bratoubilačkog rata profitirat će Andrej Plenković – nastavlja ona.

Zastupnici izabrani s liste DP-a formirat će, pretpostavlja, dva kluba u Saboru “pa će Plenković, umjesto jednog velikog partnera, imati dva slaba”. – Vidjet ćemo kako će se formirati saborska većina jer sada više ne postoji jedan, već dva puta pa će Plenković tražiti slabijeg i jeftinijeg partnera. Početak je to raspleta, a ne kraj – smatra Mamić. Dodaje kako se isto dogodilo i Mostu prvi put, ali su “naučili lekciju”.