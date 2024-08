Penava prozvao Bujanca i Pervana: 'Osmrtnice su već danima spremne, oštrile su se škare za presijecanje iskaznica...'

Ivan Penava ostaje predsjednik Domovinskog pokreta uz jednoglasnu podršku 64 delegata koji su ostali u dvorani nakon što su njegov protukandidat Mario Radić i pristaše napustili u subotu Izborni sabor. Novi-stari šef DP-a nakon objave rezultata članovima stranke obratio se pismom, koje prenosimo u cijelosti.

"Dragi prijatelji, članovi Domovinskog pokreta, od srca vam hvala na velikom povjerenju i podršci koje ste mi dali u ovoj unutarstranačkoj kampanji. S posebnim ponosom i radošću nastavit ću obnašati dužnost predsjednika Domovinskog pokreta znajući da smo, sad kad su izbori završili, svi na istoj strani i nastavljamo gdje smo stali – graditi snažnu domoljubnu opciju koja sudjelovanjem u izvršnoj vlasti ima moć mijenjati Hrvatsku nabolje.

Kampanja je i meni, kao i većini vas, bila mučna zbog strašnih manipulacija, laži, obmana i optužbi koje su neodgovorni pojedinci svakodnevno plasirali u medije. Nastojao sam svim silama zaštititi stranku od udaraca koji nam svima nanose veliku štetu jer sam bio svjestan svoje odgovornosti prema vama. Kao predsjednik stranke nikad ne bih dopustio da iza izbora ostane spaljena zemlja.

Bilo je u ovoj kampanji i puno toga lijepoga. Gdje god sam sa svojom ekipom došao, a obišao sam cijelu Hrvatsku, dočekan sam s poštovanjem, entuzijazmom i dobrim željama za budućnost Domovinskog pokreta. Velika većina županijskih organizacija javno mi je dala svoju potporu i tako smo zajedno otklonili insinuacije o tome da nemamo većinsku potporu. Primio sam na znanje i pojedine konstruktivne kritike koje su izrečene u prijateljskoj, reći ću i bratskoj, atmosferi. Nitko nije nepogrešiv i svoje ću propuste nastojati popraviti kako bih još bolje obnašao časnu dužnost predsjednika Domovinskog pokreta na koju me uvjerljiva većina delegata izabrala na redovnom Izbornom saboru.

Nažalost, svjedoci smo da pojedinci radije okreću leđa i napuštaju ljude s kojima su do jučer gradili stranku, nego da prihvate većinsku volju. Posljednjih dana svjesno se i vrlo proračunato atmosferu podizalo do usijanja ne bi li se što više ljudi natjeralo da postupe nepromišljeno. 'Osmrtnice' su već danima spremne, oštrile su se škare za presijecanje članskih iskaznica, ostavke su kuvertirane. Najlakše je otići i sijati kaos. Treba ostati i doprinositi, to je puno teže. Sve vas skupa molim da se suzdržite svađa, međusobnih prozivki i teških riječi na društvenim mrežama. Nemojmo dopustiti da se pred očima cijele nacije tako rasprodaje teško stvoreni ugled Domovinskog pokreta i da naši politički protivnici likuju!

Domovinski pokret uskoro kreće s pripremama za lokalne izbore. Naša stranka u cijeloj Hrvatskoj želi biti relevantna politička snaga i računa na sve vas koji ste marljivo radili na terenu. Od današnjeg dana postaje nebitno tko je koga podržavao na unutarstranačkim izborima, a jedino je bitno kako zajedno možemo naš Domovinski pokret učiniti još jačim. Nitko razuman neće prihvatiti taktiku spaljene zemlje niti će odlaziti iz pobjedničke priče u nekakvu avanturu na margine političkog spektra. Svi vi jako dobro znate koliko je znoja proliveno da bismo danas bili vladajući faktor u Hrvatskoj i nemojte nasjedati na podvale kojima vas se želi nagovoriti da sve to odbacite. Budućnost Domovinskog pokreta u našim je rukama! Čeka nas težak rad da opravdamo povjerenje birača, konsolidiramo stranku i pridonesemo razvoju Hrvatske na korist i ponos hrvatskog naroda. Hvala još jednom na ukazanom mi povjerenju", piše Penava.

Podsjetimo, nakon burnih izbora u Domovinskom pokretu voditelj na Z1 televiziji Velimir Bujanec objavio je "osmrtnicu" Domovinskog pokreta. ''Domovinski pokret preminuo je u subotu 31. kolovoza 2024. u petoj godini života nakon banditske krađe i uzurpacije kokošara. Ispraćaj dragog nam pokojnika bit će sljedećih tjedana u Hrvatskom državnom saboru." Uz ''osmrtnicu'' koju je objavio stoji i kako su ishodom današnjeg razvoja događaja ožalošćeni ''redakcija Bujice i više od 200 tisuća birača nacionalne desnice''. Uz to je poslao i oštru poruku i kritiku na račun Penave.

Nakon izbora Stephen Nikola Bartulica potvrdio je kako odlazi iz stranke, a na profilu Bujanca osvanuo je video na kojem to radi i komičar Željko Pervan, i to simboličnom gestom - rezanjem članske iskaznice uz kratki komentar: ''Gotovo!''. - Lijepo je osjetiti olakšanje i uvjeriti se da ipak postoje ljudi koji svoja obećanja ispunjavaju - napisao je Bujanec.

