Peking na nogama: Japanski razarač prvi put probio 'kineske vode', operacija pod velom tajne

Japanski ratni brod prvi je put plovio kroz Tajvanski tjesnac između Tajvana i Kine, što je potaknulo Peking da podnese pritužbe Tokiju. JS Sazanami, mornarički razarač, prošao je u srijedu južno kroz tjesnac, u pratnji brodova iz Australije i Novog Zelanda. Na putu je prema vojnim vježbama u Južnom kineskom moru, izvijestili su japanski mediji, pozivajući se na izjave vladinih ministara.

Ovaj prolazak predstavlja, kako piše BBC, značajan potez Japana, za koji se smatralo da izbjegava slanje svojih brodova kroz tjesnac kako ne bi uznemirio Kinu, koja polaže pravo na samoupravni Tajvan i tjesnac. Japanska vlada odbila je komentirati brod, pozivajući se na vojnu operativnu diskreciju.

Međutim, Kina je u četvrtak potvrdila da je njezina vojska reagirala na "aktivnosti japanskog broda Oružanih snaga za samoodbranu koji je ušao u Tajvanski tjesnac". "Kina je vrlo oprezna u vezi s političkim namjerama japanskih akcija i uložila je oštre proteste Japanu", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Kineske državne novine Global Times, pozivajući se na neimenovani izvor, objavile su da je kineska vojska "pratila i nadzirala [brodove] tijekom cijele njihove rute i imala situaciju pod kontrolom".

Došlo je do povećanja patrola SAD-a i njegovih saveznika kako bi potvrdili slobodu plovidbe kroz 180 kilometara dug Tajvanski tjesnac. I SAD i Tajvan kažu da je to ključna pomorska i trgovačka ruta kroz koju prolazi oko polovice svjetske flote kontejnerskih brodova te da je dio međunarodnih voda i otvoren je za sve vojne brodove. Peking, koji polaže suverenitet i jurisdikciju nad tjesnacem, ne slaže se s tim.

Desetljećima je američka pacifička flota bila jedina strana mornarica koja je redovito prolazila kroz tjesnac. No, nedavno su joj se pridružile Kanada, Australija, Britanija i Francuska. Prije dva tjedna Njemačka je prvi put nakon desetljeća poslala dva ratna broda kroz tjesnac. Kineska vojska optužila je Njemačku da povećava sigurnosne rizike ploveći kroz tjesnac 13. rujna, no Berlin je rekao da je djelovao u skladu s međunarodnim standardima. Bio je to prvi put nakon 22 godine da je njemački mornarički brod prešao tjesnac.

U četvrtak japanski glavni tajnik vlade nije dao konkretne informacije o mornaričkoj operaciji, ali je istaknuo da Japan osjeća ozbiljnu krizu zbog učestalih kineskih upada u svoj zračni prostor, koji su se, prema njegovim riječima, dogodili u kratkom vremenskom razdoblju. Tajvan nije komentirao prolazak japanskog broda, no ministarstvo obrane je u srijedu objavilo da je zabilježen porast aktivnosti kineskih vojnih zrakoplova u blizini otoka.

Bec Strating, profesorica međunarodnih odnosa na Sveučilištu La Trobe u Australiji, rekla je da je prijavljeni japanski prolazak "dio šireg trenda povećane mornaričke prisutnosti zemalja unutar i izvan Azije koje su zabrinute zbog kineskih pomorskih pretenzija". "Japan se posebno suočava s kineskom 'sivom zonom' taktike u Istočnom kineskom moru", rekla je za AFP. Analitičari kažu da su taktike sive zone usmjerene na dugotrajno slabljenje protivnika.

Prošlog tjedna Peking je prvi put poslao nosač aviona između dva japanska otoka u blizini Tajvana. U kolovozu je kineski špijunski avion preletio unutar japanskog zračnog prostora, što je Tokio osudio kao "potpuno neprihvatljivo" i "ozbiljno kršenje suvereniteta". Također, prošlog su tjedna čelnici skupine Quad - Japan, Australija, Indija i SAD - rekli su da će proširiti suradnju na području pomorske sigurnosti kako bi se suprotstavili sve većoj kineskoj asertivnosti u Južnom kineskom moru.

