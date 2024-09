Svjetska velesila gubi radnu snagu neviđenom brzinom: 'Ostat ćemo bez čak 20 milijuna ljudi'

Japan je početkom ovog tjedna obilježio nacionalni praznik, "Dan poštovanja prema starijima", koji je ove godine stavio u fokus ključan demografski izazov s kojim se zemlja suočava – rekordno visok broj starijih osoba. Najnoviji podaci koje je objavila japanska vlada pokazali su da je broj stanovnika starijih od 65 godina dosegnuo povijesnu brojku od 36,25 milijuna, što čini čak 29,3% ukupne populacije. Ovaj postotak predstavlja najveći udio starijih osoba u bilo kojoj zemlji na svijetu.

Dok Japan obilježava ovaj poseban praznik, iza proslave se krije zabrinjavajuća stvarnost. Iako se ukupna populacija Japana smanjuje, broj starijih osoba kontinuirano raste. Prema podacima Statističkog ureda Ministarstva unutarnjih poslova i komunikacija, udio stanovništva starijeg od 65 godina dosegao je gotovo trećinu ukupne populacije, a predviđa se da će do 2040. godine taj postotak narasti na 34,8%.

Dodatno, podaci pokazuju da se broj radnika starijih od 65 godina u 2023. godini povećao po dvadeseti put zaredom, dostigavši rekordnih 9,14 milijuna. Međutim, Robert Feldman, glavni ekonomist u Morgan Stanley MUFG Securitiesu, upozorava da će se s njihovim povlačenjem u mirovinu deficit radne snage još više produbiti, jer nema dovoljno mladih radnika koji bi ih mogli zamijeniti. Prema njegovim riječima, postoji ozbiljna opasnost da Japan ostane bez dovoljno radne snage ako se uskoro ne pronađu odgovarajuća rješenja.

Kako bi se uhvatila u koštac s ovim izazovima, piše CNBC, japanska vlada poduzela je niz mjera s ciljem ublažavanja demografske krize. Jedan od ključnih ciljeva je povećanje stope nataliteta. Premijer Fumio Kishida predstavio je inicijative koje uključuju financijsku pomoć obiteljima s djecom, kao i proširenje mreže vrtića. Lokalna uprava čak je uvela podršku za javne aplikacije za upoznavanje, kako bi potaknula mlade Japance na stvaranje obitelji.

Unatoč ovim naporima, povećanje stope nataliteta neće brzo riješiti problem nedostatka radne snage, posebno u kratkom roku. Zato se Japan u posljednjih nekoliko godina sve više otvara prema migraciji. Godine 2024. broj stranih radnika u zemlji dosegnuo je rekordna dva milijuna, a planira se dodatnih 800.000 migranata tijekom sljedećih pet godina.

Prema Feldmanu, Japan će morati mnogo brže povećati broj stranih radnika kako bi nadoknadio očekivane demografske gubitke. Procjenjuje se da će za održavanje ekonomskog zamaha i popunjavanje praznina u radnoj snazi biti potrebni deseci milijuna radnika rođenih u inozemstvu. "Ne mislim da će se to dogoditi u tolikom broju, što znači da će se veliki dio tog pada domaće radne snage morati nadoknaditi većom produktivnošću onih mladih ljudi koji će ostati u zemlji", rekao je Feldman.

Umjetna inteligencija često se spominje kao jedno od mogućih rješenja za japansku demografsku krizu, no do sada njezina implementacija nije dovela do značajnih poboljšanja. Carlos Casanova, viši ekonomist za Aziju u UBP-u, izjavio je kako se tehnologija AI može koristiti za povećanje produktivnosti, ali upozorava da Japan mora poduzeti i druge korake.

"AI može biti dio rješenja, ali potrebno je raditi i na drugim stvarima", rekao je Casanova. Istaknuo je da bi, uz migraciju, Japan trebao raditi na povećanju sudjelovanja žena u radnoj snazi, kao i na strukturiranju društvenih i ekonomskih politika koje će poticati veću ravnotežu između rada i privatnog života.

Prema istraživanjima Nacionalnog instituta za populaciju i socijalnu sigurnost, Japan se nalazi pred ozbiljnim izazovima. Procjenjuje se da bi se ukupna radna snaga mogla smanjiti sa 69,3 milijuna u 2023. godini na oko 49,1 milijun do 2050. godine. To predstavlja pad od čak 20 milijuna ljudi. Ovi trendovi mogli bi značajno utjecati na gospodarski rast, društvenu koheziju i održivost socijalnih usluga.

Iako vlada poduzima korake kako bi se suočila s ovim izazovima, mnogi analitičari upozoravaju da će Japan morati djelovati brže i agresivnije kako bi se prilagodio novim demografskim stvarnostima. Ulaganja u mlade radnike, povećanje produktivnosti i poticanje veće migracije bit će ključni faktori u održavanju ekonomskog zamaha i socijalne stabilnosti u nadolazećim desetljećima.

