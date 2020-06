Pečat u rukama troje liječnika priznanje je svima koji se bore protiv koronavirusa

Spušten je zastor na još jedan Večernjakov pečat koji će, bez dvojbe, ostati upamćen kao jedinstven po mnogočemu. Sigurno je da je ovaj 19. Večernjakov pečat ujedno i pečat jednog razdoblja obilježenog nezapamćenom globalnom borbom protiv nevidljivog neprijatelja – toliko puta spominjanog koronavirusa.

Život ide dalje

Zbog pandemije i organizacija i koncept Pečata bili su znatno drukčiji nego prethodnih godina, a svakako je to i razlog što su dobitnici nagrada liječnici, stručnjaci koji su u svojim zemljama postali medijski, ali i istinski heroji u borbi za život i zdravlje. I dok je zamjenica glavnog urednika Večernjeg lista za BiH Valentina Rupčić najavljivala proglašenje Osobe godine, vjerojatno su mnogi gledatelji već naslućivali da će prestižno priznanje ovaj put otići u ruke onih koji su se na prvoj crti, s desecima tisuća medicinskih djelatnika, borili da val pandemije koronavirusa odnese što manje žrtava na ovim prostorima.

- Oni su dvije Sarajke i Banjolučanin. One su otišle iz svoje Bosne i Hercegovine u susjedne, svoje matične domovine, Srbiju i Hrvatsku, a on je ostao u svojoj BiH. Ovih troje liječnika postali su heroji u borbi protiv pandemije COVID-19 u trima državama. Alemka i Darija dvije su Sarajke, a Alen je Banjolučanin - kazala je Rupčić najavljujući dobitnike nagrade za Osobu godine, a to su doktori Alemka Markotić, Darija Kisić Tepavčević i Alen Šeranić.

Poruke za povijest

Nagrade su dobitnicima uručene na trima različitim lokacijama, u državama u kojima ovi vrsni stručnjaci predvode borbu protiv opasnog virusa. Ministru zdravstva i socijalne skrbi RS-a dr. Alenu Šeraniću nagrada je uručena u Sarajevu, članici Kriznog stožera Republike Srbije i zamjenici ravnatelja Instituta za javno zdravstvo Srbije dr. Dariji Kisić Tepavčević u Beogradu, a članici Nacionalnog stožera za borbu protiv koronavirusa Republike Hrvatske i ravnateljici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” dr. Alemki Markotić u Zagrebu.

Bio je to vrhunac još jednog uzbudljivog i sigurno neponovljivog Večernjakova pečata koji se događao na više lokacija u BiH i susjednim zemljama, a u kojem su mogli uživati gledatelji BHRT-a i HRT-a te drugih televizijskih i radijskih postaja u zemlji i šire. Pečat je ovog puta uspostavio potpuno nove standarde organizacije ovakvih manifestacija u specifičnim okolnostima pandemije i nametnute fizičke distance.

Koronavirus nije spriječio Večernjakov pečat da još jednom opravda ulogu društvenog događaja godine, promovirajući, možda više nego ikada prije, prave vrijednosti, one koji vode bitku za život i zdravlje ljudi u teškim vremenima. I kao što je to u svom pozdravnom govoru sudionicima i gledateljima Večernjakova pečata kazao generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, sinoć je odano priznanje našoj zajedničkoj borbi protiv COVID-19.