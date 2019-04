Pavić odlazak u mirovinu sa 67 brani rješenjem o stažu, ali ostaje pitanje: Tko radi 41 godinu?

Otkako su sindikati najavili skupljanje potpisa protiv duljeg radnog vijeka, ministar rada Marko Pavić uvjerava da će i dalje većina građana u mirovinu sa 60 ili 65 godina, a samo oni koji ne uspiju skupiti 41 godinu staža radit će do 67 godina!

To se moglo u državnoj službi

S toliko godina staža u prva dva ovogodišnja mjeseca u mirovinu su otišle 1874 osobe, no to su ljudi koji su se zaposlili 50-ih godina prošlog stoljeća! Pitanje je koliko današnjih četrdesetogodišnjaka ima 20 godina radnog staža? Ministar Pavić za obranu svoje mirovinske reforme koristi rješenje koje je krajem 2013. godine uveo u sustav njegov prethodnik Mirando Mrsić. Ljude koji su počeli rano raditi Mrsić je tada oslobodio penalizacije, a u pet godina i dva mjeseca, koliko je na snazi odredba o takozvanim dugogodišnjim osiguranicima, tu je mogućnost iskoristilo 28 tisuća radnika. Većinom su to muškarci koji bi morali raditi do 65 godina ako bi htjeli izbjeći umanjenje mirovine koje se primjenjuje za korisnike prijevremene mirovine. Ovako, zbog dugog im je staža država omogućila puni iznos mirovine, dok se sve ostale prijevremene mirovine umanjuju trajno.

Penalizacija od ove godine iznosi 0,3 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu – 18 posto za pet godina i s njom se otprilike pokriva trošak koji država ima prema ljudima koji ranije dođu u sustav jer su dulje u mirovini. Mirovina dugogodišnjih osiguranika je znatno iznad državnog prosjeka i iznosi 3560 kuna! Jedno je to od boljih rješenja u mirovinskom sustavu koje je preživjelo zadnju mirovinsku reformu, uz promjenu da od 1. siječnja 2027. godine oslobođenje od penalizacije mogu očekivati ljudi s navršenom 61 godinom života, a ne 60 kao sada. Radnici koji su u prva dva mjeseca 2019. godine otišli u mirovinu kao dugogodišnji osiguranici imali su u prosjeku 62 godine života i 42 godine staža! Hrvatska trenutačno ima 805 tisuća umirovljenika korisnika starosne mirovine. Od tog broja u prijevremenoj je mirovini oko 200.000 radnika.

Udio dugogodišnjih osiguranika u ukupnom broju starosnih mirovina je mali – samo 3,5 posto, no gledaju li se samo novi umirovljenici njihov se udio povećava. Primjerice, na gotovo 38 tisuća radnika koji su lani otišli u starosnu mirovinu oko 17 posto je dugogodišnjih umirovljenika. U prva dva mjeseca ove godine njihov je udio porastao na 27 posto! Neprekinutu 41 godinu staža uglavnom su mogli imati ljudi koji su se nakon završetka srednje škole zaposlili u javnom sektoru ili nekom zaštićenom državnom sustavu.

Trend prate izuzeci

– Mirovinski zakon bio je dobro izbalansiran, dogovoren i sa sindikatima i s poslodavcima i nije ga trebalo mijenjati – prokomentirao je Mirando Mrsić. Produljenje radnog vijeka europski je i svjetski trend, no prate ga mnogi izuzeci, poput ovog hrvatskog namijenjenog dugogodišnjim osiguranicima, ili pak ljudima koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu raditi do 67 godina.

