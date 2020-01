Pala utvrda HDZ-a: Kolindi nije pomoglo što je kampanju započela u Zadru

Pobjeda Zorana Milanovića u Zadru, u utvrdi HDZ-a, nije veliko iznenađenje kao što to ističu neki politički analitičari. Naime, i Ivo Josipović je, podsjetimo, pobjedio u Zadru, u prvom krugu prošlih predsjedničkih izbora Kolindu Grabar Kitarović.

Zoran Milanović dobio je jučer 1675 glasova više od Kolinde Grabar-Kitarović u Zadru, no njegova pobjeda ipak je drugačija zbog činjenice da je Kolinda Grabar Kitarović kampanju započela baš u Zadru. U gradu joj to nije pomoglo, no u Županiji jest jer je tamo od Milanovića dobila oko 11000 glasova više.

Prvi čovjek zadarskog HDZ-a Božidar Kalmeta čestitao je Zoranu Milanoviću, ali je rekao da ta pobjeda ne znači ništa za parlamentarne i lokalne izbore.

