Ovo su najbrže rastuća zanimanja, iznenadit ćete se koje je u trendu u Hrvatskoj

Tržište rada mijenja se iz godine u godinu. No, svjedoci smo kako posljednjih godina ono staro ponovno dolazi u modu. Baš tako je i s poslovima. Na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn objavljeno je za kojim poslovima intenzivno raste potražnja u posljednje tri godine. Istraživanje je provedeno u SAD-u, a neki trendovi stigli su i u Hrvatsku. Oni koji nisu, zasigurno će doći. U top 25 najbrže rastućih zanimanja čak tri radna mjesta vezana su uz umjetnu inteligenciju, piše Dnevnik.hr.

- Podatkovni inženjer, podatkovni znanstvenik i konzultant za primjenu umjetne inteligencije – to su sva tri zanimanja koja pokrivaju područja primjene umjetne inteligencije, što je danas jedna od najbrže rastućih područja unutar cijelog IT sektora. To su trendovi koji su tu već pet do 10 godina, ta zanimanja će biti sve traženija - objasnio je Davor Aničić, član upravnog odbora CroAI-a.

Osim toga, u trendu su i poslovi poput fizioterapeuta, koordinatora događanja i menadžera za razvoj radne snage. Traženi su i specijalisti za održivost koji analiziraju utjecaj tvrtke na okoliš i društvo, a popularni su i savjetnici za putovanja.

Zbog svih događaja kojima danas svjedočimo u svijetu nije čudno što su na listi traženih i zaštitari. Kako u SAD-u tako i u Hrvatskoj.

- Nažalost, u Hrvatskoj je problem sa zaštitarima što nikad nisu postali profesija zbog činjenice da ostvaruju minimalni osobni dohodak, a uvjet za njihovu licencu je srednja stručna sprema i 100 sati edukacije. Jednostavno, kad kroz to prolazno zanimanje prođu, nađu nešto bolje i povoljnije, bolje plaćeno pa odlaze. Ilustracije radi, u Hrvatskoj imate negdje oko 42.000 licenciranih zaštitara, čuvara, a svega 15.000 ih je u sektoru - objasnio je Ante Perčin iz Udruge zaštitarske djelatnosti Hrvatske udruge poslodavaca.

