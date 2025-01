Blizanci ubijeni u jezivom masakru bili su nerazdvojni, jedna objava para srca: 'Nema meni bez brata'

Aca Martinović, koji je jučer počinio zločin na Cetinju, ubio je 12 ljudi, a među žrtvama su i braća blizanci, Miloš i Marko Martinović, njegovi rođaci, nezvanično tvrde njihovi susjedi. Martinović je, inače, nakon zločina naoružan pobjegao, ali je kasnije izvršio samoubojstvo. Jedna od žrtava krvavog pira ubojice je i Marija Martinović, Markova supruga.

"Kuku nama... Ja ne znam što nam se događa. Pitam se što smo mi Bogu zgriješili da nam samo uzima ljude", žali se mještanka Cetinja nakon masakra koji je počinio Aca Martinović i dodaje za SD: "Taj luđak, ne znam ni kako bih ga nazvala, ubio je svoje bratance, stricu je ubio djecu. Zamislite, koliko netko može biti lud i da to pomisli, a kamoli da to napravi. Miloš i Marko su bili momci za primjer, oličenje dobrote, poštenja, ma ljudine su to bile."

Prema tvrdnjama sugovornika, Marko se oženio prije pet godina i ima dvoje male djece. "Marko je sa suprugom, koja je, koliko se sjećam, rodom iz Srbije, dobio prvo dječaka, a zatim i djevojčicu, i to u siječnju prošle godine. Spremali su se sada za proslavu rođendana. O, Gospode Bože...", kaže jecajući sugovornica portala SD. "Marko je vozio autobus, kao i Miloš, koji je prije nekoliko godina odlučio ploviti, a vozio je i kamion. Vrijedan momak koji se u tuđini borio za koru kruha."

Došao je Miloš u Crnu Goru kako bi bio s bratom i obitelji za praznike. "Njih dvojica, Miloš i Marko, bili su jako vezani. Miloš je njegovu djecu gledao kao da su njegova. To je bila bezuvjetna ljubav, koju je netko u trenu prekinuo", kaže Cetinjanin. "Ne znam kako da odem i izrazim sućut tim ljudima. Što im reći nakon ovakve tragedije. Ima li riječi."

Koliko su ubijena braća s Cetinja, Marko i Miloš Martinović, bila povezani, može se vidjeti i po brojnim objavama na društvenim mrežama. "Nema meni bez brata", piše u jednoj objavi Miloša Martinovića koji je objavio fotografiju s bratom Markom gdje se može vidjeti kako sjede u kafiću i druže se.