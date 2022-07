Ovo je zločin, Istra je pokradena, Vodnjan je vrh sante: 'Najatraktivnija je strancima, ne može se više kriti spregu'

Napravili ste veliku vilu, zgradu s apartmanima, prekrasnu kamenu kuću s bazenom neposredno pokraj mora iako u prostornom planu to nije predviđeno i teško da ćete dobiti građevinsku i uporabnu dozvolu za kuću? Nema veze, jer ionako do papira i legalizacije planirate doći "zaobilaznim" putem i izbjeći tu dosadnu stvar koja samo smeta, a zove se hrvatski zakon. Znate, naime, i prave ljude za to!



To bi mogao biti rezime podužeg objašnjenja koje su policija i USKOK prije desetak dana dali podvodeći crtu pod akciju nazvanu Dorina, u kojoj su jednoga jutra istražitelji pokucali na vrata čak 15 osoba pod sumnjom da su zlorabili položaj i ovlasti, mešetarili zemljištem, čak krivotvorili službene isprave, donosili zakonski neutemeljena rješenja kojima su bespravnoj gradnji dali legitimitet. To su radili bivši državni i gradski službenici, pročelnici ureda za gradnju, geodeti i arhitekti, a vlasnici zemljišta poticali su ih na to. Mjesto radnje je Vodnjan u Istri, no mogao je biti bilo koji gradić, općina uz našu Jadransku obalu, na kojoj ilegalna gradnja i kriminal povezan s njom cvjetaju. Vrijeme radnje; od 2014. do 2019. godine – do prije promjene vlasti u Vodnjanu, koji sada više ne vodi IDS, već nezavisni gradonačelnik.