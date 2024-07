'Ovo je povijesni trenutak – pokušat ću ujediniti Ameriku, čak i cijeli svijet'

Prvi intervju nakon atentata Donald Trump dao je mediju The Washington Examiner referirajući se odmah na govor koji će dati na republikanskoj konvenciji u Milwaukeeju, na kojoj će prihvatiti nominaciju za predsjedničkog kandidata. – Bit će to prilika da se ujedini cijela zemlja, čak i cijeli svijet. Govor će biti puno, puno drukčiji od onoga kakav bi bio prije dva dana – rekao je Trump dva dana nakon atentata koji je na njega na mitingu u gradu Butleru u Pennsylvaniji izveo 20-godišnji Thomas Matthew Crooks. Namjeravao je, kaže, govoriti o politikama Joea Bidena, ali sada je to promijenio.

– Govor koji sam trebao održati u četvrtak bio bi za pamćenje. Da se ovo nije dogodilo, bio bi to jedan od najvećih govora. Iskreno, sada će to biti potpuno drukčiji govor. Sada je to prilika da se ujedini cijela zemlja, čak i cijeli svijet – rekao je Trump. Dobio je, kaže, priliku da ujedini zemlju i njegov će govor iskoristiti trenutak koji "povijest traži". Prisjetio se kako zahvaljujući tome što je okrenuo glavu udesno da bi pogledao statistike o migracijama koje je želio citirati, danas može dati intervju, kako zahvaljujući tome nije mrtav.

– Da to nisam učinio u tom trenutku, pa ne bismo danas razgovarali, zar ne – rekao je Trump. Očito je znao iskoristiti trenutak bez panike pa je objasnio i kako mu je palo na pamet da digne desnu ruku kao da pozira, a iz čega je nastala vjerojatno povijesna fotografija. Htio je uvjeriti publiku da je dobro i da "Amerika ide dalje". – Volio bih postići jedinstvo, ako je to moguće. Ima mnogo dobrih ljudi i na drugoj strani. No ljudi su jako podijeljeni. Neki žele otvorene granice, a neki ih ne žele. Pitanje je kako ih ujediniti? Može li se ujediniti one koji žele da muškarci nastupaju u ženskim sportskim disciplinama i one koji i ne shvaćaju koncept toga?

Sam medij The Washington Examiner konzervativni je američki medij u vlasništvu Philipa Anschutza, 45. na Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca. Riječ je o čovjeku koji je jedan od pokretača MLS-a, američke nogometne lige, i vlasnik znamenitog Coachella festivala, ali novac njegovih korporacija odlazi i udrugama koje agitiraju protiv LGBTQ i prava na abortus iako je objavio kako osobno podupire pravo žena na izbor.

Uredništvo ovog medija uvelike krivi Baracka Obamu za dobar dio napetosti u Sjedinjenim Državama optužujući ga da kao bivši predsjednik bez prava na ponovni izbor nikada nije napustio mogućnost utjecanja na Demokratsku stranku i čini to na pogrešan način. – Nijedan uspješan predsjednik u dva mandata nikada nije pokušao kontrolirati svoju stranku nakon odlaska s dužnosti tako snažno i lukavo kao što je to učinio Barack Obama – kaže urednik tog medija Hugo Gurdon.

Atentat je razotkrio i kakav bijes vlada u redovima ljevičara u Americi i Europi. "Ako ste 'stariji demokrat' koji se tako osjeća, trebali biste se apsolutno povući i napraviti mjesta za istinsko vodstvo koje se odbija pomiriti s fašizmom. Ova vrsta vodstva je funkcionalno beskorisna za američki narod. Umirovite se", napisala je na X-u Alexandria Ocasio-Cortez, lijeva političarka iz redova demokrata kao odgovor na izjavu nekog starijeg demokratskog zastupnika prema kojem svi oni zapravo svojim potezima uporno omogućuju Trumpu drugi mandat.

Još je konkretnija Ayaan Hirsi Ali, nizozemska aktivistkinja za prava žena: "Savjet koji bih dala demokratima dok se pripremaju za vjerojatni poraz svoje stranke 5. studenoga je jednostavan: ovaj put učinite pravu stvar nakon što izgubite. Umjesto da demonizirate tipa koji vas je pobijedio, dobro se pogledajte u ogledalo i postavite sebi ovo jednostavno pitanje: Je li ovaj rezultat ono što smo zaslužili u četiri godine neuspješne politike imigracije, inflacije i nacionalne sigurnosti – i osam godina blaćenja Donalda Trumpa kao nacista", napisala je ona.

