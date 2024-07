Je li Trump u subotu već dobio izbore? 'Njegova fantastična reakcija pokazuje da je čovjek koji u krizi zadržava prisebnost'

Pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i danas je tema dana u svim svjetskim medijima. Cijeli svijet je zgrožen. Trump je otputovao u Milwaukee, gdje će ovaj tjedan biti i službeno nominiran za predsjedničkog kandidata. S političkom analitičarkom Ankicom Mamić u studiju Večernji TV-a razgovarali smo o tome je li Trump zapravo u subotu, kada se dogodio pokušaj atentata, već dobio izbore.

- Velika je vjerojatnost. Taj pokušaj atentata je još jedna vrlo, vrlo, vrlo važna stvar koja određuje ovu kampanju. I to iz različitih razloga. Prije svega, Trumpovi pristaše smatraju Trumpa žrtom pravosuđa. Oni smatraju da se svi ovi pravosudni postupci koji se vode protiv bivšeg njega vode kako bi se njemu naškodilo, kako bi mu se onemogućilo političko djelovanje i kako je to sve nepravda zato što on je neovisan kandidat i nije dio tog političkog establishmenta. Sada imaju dodatni argument, sada Trump više nije samo žrtva pravosuđa, nego i stvarna žrtva pokušaja atentata. I to je početak. Način na koji je on reagirao u tom kratkom intervalu pretvorio ga je u heroja – smatra Ankica Mamić

U trenutku kad je smrtno ugrožen, kad je netko pucao na njega i kada većini ljudi ne bi bilo dobro, Trump pronalazi snage i želi da ga se vidi. Oko njega su bili zaštitari, a on je podigao desnu šaku, povikao "fight, fight, fight" nekoliko puta i tražio cipele. Kakvu je poruku Trump time poslao i što to govori o njemu? - To što je on izuzetno dobro reagirao u trenutku ozbiljne krize je izuzetno važna, pozitivna karakteristika. Jer mene je jednom pčela ubola u uho. Pčela, dakle, nije mi metak prozujao kraj uha, ali svejedno mi je trebalo nekoliko minuta da se priberem i otkrijem od kuda i kako je bol došla. Tako da je njegova reakcija fantastična u tom smislu i pokazuje da je čovjek koji u krizi zadržava prisebnost – objašnjava Mamić.

Ona dodaje da je jedna stvar kada metak nekome prosvira uho na televiziji, a posve druga stvar kada vam se to stvarno događa. Trump je, kaže, u stvarnoj krizi fantastično odreagirao, ostao potpuno priseban i iskoristio taj trenutak. Prepoznao je svoj trenutak, napravio sve te pokrete i nastala je fotografija koja će se dugo pamtiti, i koja će mu možda donijeti izbore. Ankica Mamić podsjeća i da su se na internetu vrlo brzo pojavile slike na kojima se ponavlja ta fotografija na kojoj piše "Trump protiv metka" i poznata fotografija predsjednika Joea Bidena koji je pao na stepenicama, uz natpis "Biden protiv stepenica, Trump protiv metka". Time se, ističe, Trumpa iz žrtve pretvara u heroja, a to su sigurno moćne poruke koje će ostati upamćene i koje više nitko ne može zaboraviti.

U prvom intervjuu od pokušaja atentata Trump je poručio da je on sada dobio priliku ujediniti Ameriku. Rekao je i da je promijenio govor koji misli držati na konvenciji, jer je prvotna verzija bila posvećena aktualnom predsjedniku Bidenu, a sad će očito ići na priču o ujedinjenju Amerike. Je li riječ o taktici ili on doista misli iskoristiti ovaj nemili događaj za nekakvo ujedinjenje?

- To je sigurno taktika, jer to je poruka koju sada svi žele čuti. Bez obzira na kojoj ste strani, da li ste na strani Republikanaca ili Demokrata, američko jedinstvo i čitav taj odnos prema američkoj naciji i američkim biračima je najvažniji – ističa Ankica Mamić.

Ona dodaje kako je Trumpova odluka da promijeni govor u Milwaukeeju komunikacijski i strateški gledano dobra, jer on se sad stvarno više Bidenom uopće ne mora baviti. Potpuno je, kaže, nepotrebno da bilo na koji način i bilo što govori o Bidenu, jer niti jedna poruka koja može doći s Bidenove strane ne može izbrisati onu sliku. U prilog narativu američkog ujedinjenja ide i to što Trump sebe želi staviti u ulogu Mesije. U jednoj od svojih izjava nakon pokušaja atentata on je rekao da nikad ne okreće glavu od svoje publike, ali da je u tom trenutku sasvim slučajno pogledao u neki ekran i to mu je de facto spasilo život. Iz toga proizlazi da je opet riječ o nekom poslanju.

- Još jedna stvar koja je dodatno obilježila taj trenutak atentata je njegova kći Ivanka Trump, koja je do prošlog tjedna govorila kako zbog posvećenosti svojoj obitelji neće sudjelovati u kampanji. Međutim, jučer je izjavila kako je sigurno duh njene majke promatrao ili pomogao s neba predsjedniku Trumpu da preživi. Dakle, sve je više tih mesijanskih poruka i koje se u poruke o ponovnom američkom ujedinjenju jako dobro uklapaju – govori analitičarka. U međuvremenu, naciji se obratio i aktualni predsjednik. On je zamolio Amerikance da snize političku temperaturu, da je vrijeme da se smiri politička retorika i da se ne može dozvoliti da se nasilje normalizira. Kako gledati na to njegovo obraćanje i što uopće Biden sad može napraviti? - Bidenovo je obraćanje rutinski određeno. Oni su odmah nazvali Trumpa, rekli su da je predsjednik razgovarao s bivšim predsjednikom. Bidenova poruka naciji je bila sadržajno dobra, ali način na koji komunicira je nažalost njegov veliki nedostatak. Biden je umoran. To se vidi i u svim njegovim govorima – kaže Ankica Mamić.

Ona podsjeća kako su, nakon jučerašnje izjave, neki novinari pokušavali Bidenu postaviti pitanja. On je gledao prema svojim savjetnicima da li da ostane odgovarati ili da ne ostane. Na kraju su otišli bez da su odgovarali na pitanja. Druga stvar koja je

jučer bila važna je da je Bidenova kampanja obustavila sve oglase. Naime, istog trenutka kad se to dogodilo, oni su cijelu komunikaciju zaustavili. To sad može značiti da istražuju javno mnjenje kako bi otkrili treba li nakon ovog izvanrednog događaja promijeniti kampanju, što treba mijenjati u porukama i koje poruke eventualno treba dodati, a druga mogućnost je da demokrati ponovo preispituju odluku o tome je li Biden najbolji demokratski kandidat za predsjednika. Ankica Mamić smatra da, tehnički gledano, još uvijek ima vremena za službenu nominaciju u profiliranje novog kandidata, jer izbori su tek 5. studenog. Međutim, ta će odluka za demokrate biti izuzetno teška.

- I jedna i druga odluka bit će pokazivanje slabosti. Ako oni kažu "evo, mi ćemo sad promijeniti kandidata zbog ovog što se dogodilo", Trumpova kampanja će reći "kukavice, boje se, ja se ne bojim ni metka, oni se boje mene" i tako. Dakle, to će biti narativ koji će se forsirati s Trumpove strane. S druge strane, ako ne promijene kandidata, ta slika Bidena koji pada na stepenicama i Trumpa koji krvave glave diže ruku u zrak će u velikoj mjeri obilježiit kampanju – ističe Ankica Mamić. Sve što se trenutno događa, kaže, rezultira teškim stanjem u Demokratskoj stranci jako teško. - Ja mislim da bi im ipak bilo bolje promijeniti kandidata, jer to Trumpovo herojstvo sigurno Biden ne može izbrisati. Dakle, trebali bi naći sad kandidata – smatra Ankica Mamić.

