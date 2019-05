Ovisnosti o računalnim igrama i seksu na listu bolesti Svjetske zdravstvene organizacije

Ovisnosti o računalnim igrama i seksu su bolesti, prema novoj kategorizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, koja je revidirala popise dijagnoza kako bi obuhvatila fenomene koji pogađaju sve veći broj ljudi. Zdravstvena organizacija UN-a objašnjava da je cilj toga poteza pomoći, a ne stigmatizirati te ljude kao bolesne.

Kompulzivno seksualno ponašanje i ovisnost o računalnim igrama tako su među novim dijagnozama Svjetske zdravstvene organizacije, a revidirani popis formalno će biti usvojen na godišnjem zasjedanju zemalja članica organizacije koje počinje u ponedjeljak u Ženevi.

Procjenjuje se da je u Njemačkoj oko 500.000 ljudi ovisno o seksu ili pornografiji na internetu, a zbog toga je pogođen podjednak broj njihovih partnera i članova obitelji.

Namjera Svjetske zdravstvene organizacije da u bolesti uvrsti ovisnost o računalnim igrama izazvala je prosvjede te industrije koja je zabrinuta da bi se igranje računalnih igara moglo shvatiti kao pojava koja zahtijeva liječenje.

Prema standardima SZO-a, ovisnost o računalnim igrama postoji ako traje najmanje godinu dana i značajno ugrožava sposobnost igrača da funkcionira u školi, na poslu ili u obitelji i među prijateljima.

Roditeljima se treba uključiti alarm ako dijete koje je bilo dobar učenik više to nije, dobiva slabije ocjene, u školi nije koncentrirano i ne surađuje s profesorima. Na oprez zove i ako se osoba koja je do tada bila društvena i imala prijatelje povlači iz društva, izbjegava ga i radije ostaje kod kuće. Kod ovisnika o igricama često se javljaju glavobolje i bolovi u vratu te poremećaji vida.

Idealno je da dijete na internetu bude do sat vremena, a ako je to tri-četiri sata dnevno, period je to koji se još nekako može tolerirati, no sve više od toga nije dobro, upozoravaju psihijatri. Nedavno je dr. Ante Bagarić iz Klinike za ovisnosti u Vrapču kazao da u tretmanu imaju 25-godišnjeg ovisnika o kompjutorskim igricama koji zbog te ovisnosti 10 godina nije izišao iz stana!

Reboot Infogamer na Velesajmu