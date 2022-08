Ovi turisti će dugo pamtiti ljetovanje u Hrvatskoj: Ostali u nevjerici tko ih je pokrao dok su bili na noćnom kupanju

Dvojica mladića Adriano Z. iz Austrije, Julian G.iz Njemačke te djevojka Barbara P. iz Hrvatske iznenadili su se i šokirali kad su shvatili tko ih je pokrao tijekom jednog noćnog kupanja na plaži Soline u Biogradu na Moru, piše Fenix Magazin. Naime, društvo ljetuje u Biogradu na Moru, a nedavno su oko tri sata u noći otišli na noćno kupanje. Ušli su u more, a odmah nakon izlaska iz mora shvatili su kako su pokradeni. Sve tri torbe koje smo ponijeli i ostavili ih na plaži, nestale su.

- Odmah smo pozvali roditelje. Dok smo ih čekali, pretraživali smo plažu ne bi li nekoga vidjeli. Adriano je ugledao dva starija čovjeka ispred jednog kafića i pitao ih jesu li koga vidjeli s torbama. Umjesto odgovora, izvrijeđali su nas i pogrdnim riječima nam spočitnuli što uopće radimo u ovo doba noći na plaži - prepričava Barbara za Fenix Magazin.

Kad su stigli roditelji, jedan od mladića je na plaži primijetio vozilo VW Caddy, i u vozilu ugledao dio svoje torbe. Kasnije se ispostavilo kako su sve tri torbe bile prekrivene dekom i nalazile se u tom vozilu. Otac Adriana Z., je upitao dvojicu muškaraca iz kafića znaju li čiji je automobil, a jedan mu je drsko uzvratio: – Nije to tvoj problem!

– Otac ga je zamolio da ode do vozila kako bi mu nešto pokazao. Muškarac koji ima više od 70 godina bez srama dolazi do automobila, a otac mu malo jačim glasom govori neka otvori vozilo i preda mu torbe koje je ukrao. U protivnom će zvati policiju. Muškarac je to i napravio, nije se ispričao, nije imao srama, samo je ocu kazao neka ne ostavlja stvari pored auta, a to auto je bilo nekoliko metara dalje od mjesta gdje smo ostavili svoje torbe prije nego smo ušli u more - prepričava govori Adriano.

Majka jednog od mladića je rekla kako se u automobilu dvojice starijih muškaraca moglo vidjeti više stvari, vjerojatno ukradenih.

– Odustali smo od prijave policiji jer smo bilo u šoku, i tko zna bi li uopće bilo nekog učinka. Radije smo odlučili ispričati sve novinarima kako bi što više ljudi upozorili neka paze na svoje stvari, ne ostavljaju ih i ne vjeruju nikome, ni starima niti mladima, jer očito godinu nisu bitne za kražu. Tko bi pomislio da će se dvojica staraca baviti krađom i to u kasnim noćnim satima na nekim plažama. Još smo u šoku jer to je njima očito posao. Starci voze uokolo i kradu stvari turistima a i domaćima, ne biraju kome, ne znam što rade sa svim tim stvarima. I još su bez srama te drski - kaže Adriano iz Austrije.

