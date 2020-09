VIDEO Klepetan se osamnaesti put oprostio od Malene: 'Držat ćemo mu fige da se vrati'

Nekoliko dana kasnije nego prijašnjih godina, Klepetan je u utorak definitivno napustio svoje gnijezdo na krovu područne škole u Brodskom Varošu i po osamnaesti put odletio na 13 tisuća kilometara dug put u Južnu Afriku. Njegova roda slomljenog krila Malena ostala je čekati do nekog ponovnog susreta. S obzirom da obično odlazi krajem kolovoza, ove je godine malo "produžio boravak". Očito mu se nakon dugog izbivanja bilo teško ponovno rastati od Malene.

- Klepetan je zadnjih desetak dana dosta izbivao iz gnijezda, stajao je na stupu i gdjekad zaklepetao. On to radi kako bi lakše podnio rastanak. Zadnje jutro nije htio ni jesti, samo se podigao i odletio prema istoku. Zov prirode jači je od svega. Nek' mu je sretan put, a mi ćemo mu držati fige da se ponovno vrati. Pričekat ću da Malena to malo prežali, a onda ću je povesti sa sobom u prirodu jer je cijelo ljeto stajala na istom mjestu - rekao je umirovljeni domar Stjepan Vokić, koji skrbi o rodama.

- Ove godine prijatelji ga nisu htjeli čekati, otišli su do 28. kolovoza jer su se vjerojatno uplašili kiše. On je zadnji ovdje ostao, rekao sam mu "Klepo nemoj, izgubit ćeš se", iako znam da se ne može izgubiti, jer on ima svoj kompas – dodaje Stipa.

VIDEO: Klepetan je ove godine nešto kasnije napustio svoju Malenu i otišao na dalek put!

Inače, u gnijezdu su ove godine izostali mali ptići, ali je svejedno bilo veselo, i to zbog Klepetanova neočekivanog povratka. Naime, Klepetan je lani u travnju iznenada napustio gnijezdo, pa je Stipa mislio da je otišao uginuti. Međutim, ovog se travnja opet vratio, na zadovoljstvo brojnih fanova širom svijeta.

- On je otišao iz protesta. Prvi put u životu dogodilo mu se da su mu se jaja smrznula i jednostavno je nestao. Međutim, ove godine 8. travnja došao mi je pod prozor u 15 do 6 ujutro i klepetao, bilo je vrlo hladno. Začuo sam klepetanje i pitao se tko je sad to, iako sam odmah znao da to ne može biti nitko drugi nego Klepetan. Pitao sam ga Klepo, jesi li to ti? A on kao da mi je govorio - ajde dide, nareži mi mesa. Nisam imao mesa, pa sam mu dao ribe. On se najeo i odmah je otišao gore kod Malene. Nažalost, ove su mu se godine zbog hladnoće jaja opet smrznula, ali nije otišao od nje – prisjeća se Stipa.

Kad god bi se Stjepan vratio iz ribe, Klepetan ga je čekao pred kapijom. Kad bi odlazio, oboje su ga ispraćali klepetanjem jer znaju da će se vratiti za nekoliko sati i donijeti im ribu. Stipi su rode hrana za dušu, ali skrb o njima iziskuje i veliki trošak, pa je svaka pomoć dobrih ljudi dobrodošla. Zahvaljujući i njegovoj višegodišnjoj neizmjernoj ljubavi i pomoći, Malena i Klepetan dosad su na svijet donijeli i othranili 66 malih ptića.

- Kada bi mi netko htio pomoći, ovdje bi bilo više rodinih gnijezda nego u Čigoču. Nažalost, svi okreću glavu – rekao je Stipa.