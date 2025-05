VIDEO Ovaj zaboravljeni hit dobio je milijune pregleda zbog novog pape, razlog je nasmijao mnoge

Izbor novoga pape nije samo najveći vjerski događaj već je, u vrijeme interneta i društvenim mreža i svojevrsni društveno-kulturni fenomen. Ne govorimo samo o memeovima i šalama koje su preplavile mreže već danima, a u kojima se u glavne junake probio niti manje, niti više nego galeb koji je postao jedan od simbola ove konklave, već o pjesmi koja je u samo par sati prikupila milijune pregleda i ušla u trend, iako je stara 15 godina. Riječ je o pjesmi "We no speak Americano" australskog benda Yolanda be cool, što vam možda na prvu ne znači ništa, no kada kažem da je to pjesma čiji refren ide "Pa, pa l'americano!" onda vam je jasno u čemu je i šala i koja je pjesma čiji ritam i danas mnogima ostaje u uhu.

Šale se tako mnogi da je ova pjesma predvidjela ishod konklave i prvog papu Amerikanca (tal. papa Americano) na čelu Katoličke crkve. Pojavile su se čak i animacije pomoću umjetne inteligencije na kojima papa pleše na spomenutu pjesmu. Inače, riječ je o australskoj pjesmi koja na šaljiv i sarkastičan način opisuje amerikanizaciju koja je zahvatila južnu Italiju nakon Drugog svjetskog rata i priča priču o Talijanu koji se pretvara da živi kao Amerikanac, uživajući u viskiju sa sodom, rock 'n rollu, bejzbolu i Camel cigaretama, ali koji je i dalje ovisan o roditeljima za novac.

Pjesma sadrži semplove talijanske pjesme "Tu Vuò Fà L'Americano" iz 1956. na napuljskom narječju koju je napisao Renato Carosone, a uglazbili su je Carosone i Nicola Salerno. "We No Speak Americano" postala je hit u Europi, Australiji i Južnoj Americi (gdje je pjesma poznata i kao Pa-Panamericano) kao i u SAD-u i Kanadi gdje je poharala top liste. Također je osvojila nagradu ARIA za "Najbolje dance izdanje" 2010. godine. Pjesma je prodana u više od milijun digitalnih primjeraka u Sjedinjenim Državama do 10. travnja 2011. Osim za papu Lava, već je doživjela obradu "Un papa Americano" kada je izabran Franjo 2013. jer je on tada bio jedini papa s jednog od dva američka kontinenta.

