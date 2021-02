Otvorio je fitnes centar, ali nije uhićen kao kolega iz Zagreba: Pronašao je 'rupu u zakonu'

S 1. veljače očekivalo se popuštanje mjera te veliko otvaranje, no s obzirom na to da do njega ipak nije došlo, neki su ipak odlučili otvoriti vrata svojih objekata. Andrije Klarić tako je otvorio jučer svoju teretanu na zagrebačkoj Trešnjevci, no interventna policija ga je ubrzo zatvorila. Klarić je priveden i prijavljen za širenje zarazne bolesti, za razliku od njegovog kolege iz Dugog Sela koji je pronašao "rupu u zakonu" pomoću koje je opravdao otvaranje svog fitnes centra.

Vlasnik fitnes centra Alen Preldžić okupio je članove, otvorio vrata i počeo s radom, no prije 19 sati posjetila ih je i policija. Kako doznaje RTL Direkt, činilo se da ga čeka ista sudbina kao Klarića, no on ipak nije uhićen. Pred policijom se pozvao na to da je u prostorijama svog centra održavao Skupštinu svoje udruge, a rad udrugama nije zabranjen nit je obuhvaćen epidemiološkim mjerama.

Širenje zarazne bolesti, za koje je Klarić prijavljen, nije prekršaj nego kazneno djelo za koje je maksimalna predviđena kazna i do dvije godine zatvora.

VIDEO Policija odvela vlasnika koji je otvorio svoju teretanu na Trešnjevci

Prije privođenja, vlasnik teretane na Trešnjevci rekao je zašto je otvorio usprkos mjeri zabrane rada.

"Ako me spreme u zatvor uštedjet ću si pare za nekoliko mjeseci ili godina kolko bude, hrane, spavanja, jer sad ionako sa 4000 imam troje djece na fakultetu, dvoje na privatnom, dakle s mojim stanovanjem i hranu, da sam David Copperfield ne bi mogo pokrit sve", rekao je jučer Klarić.