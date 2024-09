Otkriveni novi detalji: Trump nije ni trebao igrati golf, a naoružani muškarac vrebao je skoro 12 sati

Naoružani muškarac skrivao se gotovo 12 sati u grmlju prije nego što je Donald Trump odigrao neplaniranu partiju golfa u svom klubu na Floridi. Bilo je vruće i oblačno u nedjelju poslijepodne kada su Trump i njegov dobar prijatelj Steve Witkoff stigli na teren Trump International Golf Cluba u West Palm Beachu. Član Trumpova sigurnosnog tima tada je uočio pušku kako viri iz grmlja. Trump, koji je evakuiran neozlijeđen, kazao je u ponedjeljak navečer da je čuo vjerojatno četiri ili pet hitaca koji su odjeknuli u neposrednoj blizini. Agent tajne službe otvorio je vatru u smjeru osumnjičenika, koji je bio udaljen oko 300-500 metara, rekli su savezni istražitelji.

"Tajna služba je odmah znala da su to bili meci i zgrabili su me", rekao je Trump tijekom događaja koji je uživo prenosio na X-u, nekadašnjem Twitteru, iz svog odmarališta Mar-a-Lago. Naoružani muškarac, za kojeg istražitelji kažu da nije ispalio niti jedan metak, bio je sakriven grmljem i visokim palmama koje se nižu duž terena. Osumnjičenik je bio opremljen s dvije digitalne kamere, crnom plastičnom vrećicom s hranom i poluautomatskom puškom, navodi BBC.

Posljednji javno zakazani izborni događaj republikanskog predsjedničkog kandidata bio je u subotu navečer, na drugom kraju zemlje, u državi Utah. Stanovnici kažu da Trump provodi gotovo svaku nedjelju u golf klubu West Palm Beach kada nije u predizbornoj kampanji. Ali, direktor Tajne službe Ronald Rowe rekao je u ponedjeljak da bivši predsjednik "zapravo nije ni trebao ići tamo" pa su agenti morali sastaviti sigurnosni plan u zadnji čas.

Susjede u Palm Beachu brinu mnoga pitanja. Je li osumnjičenik znao da će bivši predsjednik doći igrati golf ili je to bila pretpostavka? Kako je mogao biti tako dugo neprimijećen, skrivajući se u grmlju s puškom? Muškarac je pobjegao s mjesta događaja u crnom Nissanu, bacivši svoj ruksak. Jedna žena uspjela je fotografirati njegovu registarsku tablicu i proslijediti je istražiteljima.

U ponedjeljak se osumnjičeni Ryan Wesley Routh (58), stanovnik Havaja s kriminalnom prošlošću, pojavio na prepunom sudu u Palm Beachu, odjeven u plavi zatvorski kombinezon i nasmijan dok je razgovarao sa svojim odvjetnikom. Optužen je za jednu točku posjedovanja vatrenog oružja i jednu točku za posjedovanje vatrenog oružja s izbrisanim serijskim brojem. No, moglo bi uslijediti još optužbi. Iako njegov motiv za navodno planiranje napada na Trumpa nije otkriven, osumnjičenik je u prošlosti na društvenim mrežama rekao da je glasao za republikanca 2016. godine, no da ga je on potom razočarao.

Anka Palitz, stanovnica Palm Beacha koja kaže da godinama osobno poznaje Trumpa, rekla je kako vjeruje da je netko morao upozoriti osumnjičenika da bivši predsjednik tog dana ide igrati golf. "On ne igra golf svake nedjelje", rekla je.