Otkrivamo kako će izgledati brzo i besplatno masovno testiranje u Zagrebu od ponedjeljka

Osjetiš simptome, utipkaš brzitest.com.hr, naručiš se i pričekaš termin. Kad ga dobiješ, odeš u dom zdravlja na testiranje, 15 minuta popiješ kavu iz termosice u svom autu i – evo rezultata. Ako je on pozitivan, procedura s epidemiolozima i kontaktima ista je kao da se radio “standardni” test na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, a ako je negativan, a i dalje postoje simptomi, onda se osoba upućuje na testiranje kakvo se radilo i dosad.

U najkraćim crtama, upravo će ovako izgledati testiranje na koronavirus u Zagrebu od ponedjeljka, a za njega potencijalnim oboljelima neće više trebati ni uputnice. Sve s ciljem da se širenje COVID-19 spriječi, ali i da se djelomice rasterete zdravstveni djelatnici koji su dosad obavljali testiranja, odnosno njihovu obradu.

Svaki dan 300 pozitivnih medicinara

– Fizički jednostavno ne stignemo. Svaki dan imamo između tisuću i dvije tisuće testiranja i dogodi se da nam ponekad treba i dva dana da bi se dobili rezultati pojedinog testa. To želimo izbjeći, želimo da ljudi odmah znaju, zato smo se odlučili na ove brze antigenske testove. Europska komisija već je dala preporuku da se i na taj način može raditi, a 2. studenog je i Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao mišljenje da ovakvi testovi mogu biti dobri – objasnio je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč, kojeg pitamo i koliko je tih brzih testova zasad nabavljeno.

Iz gradske se blagajne, kaže, platilo njih 50 tisuća, a bude li potrebno, nabavit će ih se još. Što se samih lokacija testiranja tiče, objašnjava nam pročelnik, njih će zasad biti 12, a cilj je da uskoro svaka gradska četvrt, od njih 17, ima po jedan punkt za testiranje.

VIDEO: Božinović najavio nove mjere: "Ograničavaju se okupljanja na 25 osoba, zatvaraju se noćni klubovi, a kafići smiju raditi do 22."

– COVID-punktovi bit će organizirani na isti način na koji su bili i dosad, poput, primjerice, onog kod Velesajma, a na njima radit će timovi od po 10-12 ljudi – kaže Vjekoslav Jeleč, pa dodaje da će to biti studenti Zdravstvenog veleučilišta. Od sanitarnih inženjera do medicinskih tehničara i sestara, uključit će se oni koji žele pomoći, a svi oni već su prošli posebnu za to edukaciju na “Štamparu”.

– Više od tristo zdravstvenih djelatnika svaki dan ispada pozitivno na koronu, a i stanje općenito je kakvo jest. Zato nam je drago što nam je Veleučilište uskočilo u pomoć – govori pročelnik Jeleč, kojeg pitamo i kolika je cijena antigenskih testova koje je nabavio Grad, a koje Zagrepčani neće plaćati. Ne direktno, barem, jer svojim su prirezom omogućili njihovu kupnju. Između osam i deset eura cijena je jednog, kaže pročelnik za zdravstvo.

Nalaz na licu mjesta

– Naravno, pazimo na nabavu, da i kvaliteta testova bude bolje, ali uspjeli smo sad već naći i neke sa spuštenom cijenom, između šest i sedam eura – pojašnjava gradski ministar zdravstva kako će prvih 50 tisuća testova koštati oko tri i pol milijuna kuna. Više od dvjesto ljudi trenutačno je zbog koronavirusa na respiratorima, podsjeća Jeleč, samo u Zagrebu 361 je osoba s COVID-19 umrla, a trenutačno ih je zaraženo oko 22.000.

– Moramo ovo sve skupa shvatiti ozbiljno i nadamo se da Zagrepčani hoće, odnosno da će se odazvati na brzo testiranje ako osjete simptome. Nikad nije bilo jednostavnije provjeriti svoje stanje, a ono se antigenskim testovima kod simptomatskih osoba najboljima pokazuju u prvih pet dana bolesti. Zato, tko osjeti simptome, neka se odmah prijavi za svoj termin – poziva Vjekoslav Jeleč stanovnike metropole, koji će prvi u Hrvatskoj imati priliku bez uputnica i stajanja u redovima provjeriti svoje zdravlje. Ono što Jeleč još moli svoje sugrađane jest ista mantra koja vrijedi od početka širenja epidemije, a to je da budu odgovorni.

– Znam da mladi misle da im ništa ne može biti, da je mnogima ovo teorija zavjere i slično, ali virus je ovdje i realan je, a najgore je to što je ovo borba s nevidljivim neprijateljem o kojem ne znamo puno – kaže Vjekoslav Jeleč.

Oni koji će se prijavljivati za brzo testiranje, nakon što dobiju svoj termin, moraju na njega doći u točno vrijeme, nositi zaštitnu masku te ponijeti zdravstvenu i osobnu iskaznicu. Nalaz će im se izdati na licu mjesta, a dobit će ga i na vlastiti mail, dok će on biti poslan i u “Štampar” te će zaražena osoba biti prijavljena u centralni sustav praćenja COVID-pozitivnih osoba