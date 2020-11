Plenković: Uz sav respekt ugostiteljstvu, no potrebno je izbjegavati nepotrebne kontakte

Sastanak Znanstvenog savjeta održao se u Banskim dvorima danas popodne s početkom od 14h, pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića. Na sastanku su uz članove Nacionalnog stožera bili i brojni znanstvenici kao i ministri. Neki od njih pridružili su se sastanku putem video konferencije, poput ministra Vilija Beroša koji je zaražen koronavirusom.

Nakon sastanka javnosti se obratio premijer.

- Svi članovi su podržali mjere. Prateći daljnji tijek ukoliko će biti potrebno doći će i do oštrijih mjera - kazao je Plenković i ispričao kako su govorili i o cjepivu. - Procjena znanstvenih savjetnika koji prate rad je da se cijepi oko 70 posto ciljane populacije i da cjepivo ima 95 posto učinkovitosti.

- Ranije sam kazao da su svi članovi savjeta na volonterskoj bazi i rade besplatno. Njihov rad je bio vrijedan. Postoje određeni različiti pogledi, no s obzirom na mjere koje smo danas predstavili usuglasili smo se oko tri ključne stvari. One su: podrška mjerama, to da je situacija ozbiljna i treće, da ćemo u sastancima razmotriti donošenje novih mjera

- U borbi protiv pandemije globalno pa i u Hrvatskoj zdravlje građana, održivost sustava i sprečavanje većih ekonomskih posljedica su tri glavne stvari", rekao je Plenković te pojasnio: - Sredstva koje smo oprostili u smislu doprinosa, poreza, koja su data kroz kreditne institucije su ogromna. Vidjeli ste kroz rebalans proračuna i kroz prijedlog proračuna da smo uzeli u obzir sve efekte. Zadržali smo kreditni rejting, nismo imali masovnu nezaposlenost. Ministri su uključeni cijelo vrijeme. Jedna poruka je važna: uz sav respekt zaposlenicima u ugostiteljstvu, nama je važno da zadržimo ono bitno za ekonomiju, to je proizvodnja, rad u drugim aktivnostima. Građani moraju jednostavno izbjegavati suvišne socijalne kontakte. To je ključna stvar. Sve što nije nužno, apeliram na odgovornost, naše su poruke cijelo vrijeme jasne

Istaknuo je kako su ministri gospodarstva i financija koji su uključeni cijelo vrijeme u rad Savjeta.

- Trebamo voditi računa da vlastitim ponašanjem ne ugrožavamo druge.

Upitan je li situacija bila ozbiljna prije dva dana kad je bio mimohod u Vukovaru, kazao je sljedeće: - Ako netko pridaje ozbiljnost COVID-19, onda je to Vlada RH. Kad je riječ o koloni sjećanja, dane su jasne preporuke HZJZ. Najveći broj ljudi koji je sudjelovao nastojao se pridržavati mjera. Nažalost, postoje ljudi koji se ne pridržava mjera. I valjda iz nekog svojeg razloga šalje svoju poruku. Nitko nije rekao da situacija nije ozbiljna.

Cijepljenje i nabavu cjepiva komentirao je šef HZJZ-a Krunoslav Capak: - Vlada RH, Ministarstvo zdravstva i HZJZ vodili smo brigu da osiguramo dovoljnu količinu cjepiva za populaciju Hrvatske. U startu smo dogovorili 2 milijuna i 700.000 doza za Oxfordsko cjepivo, to je tada bilo najizglednije. Dobili smo nešto manje doza od EU pa smo dogovorili još 900.000 doza Johnson&Johnson. Time smo pokrili rizične skupine, 1 800.000 doza. No, onda je poslalo izglednije da će prvo biti Pfizerovo cjepivo. Onda smo dogovorili milijun doza. Onda smo i od Moderne tražili milijun doza. Cijepit ćemo rizične skupine po prioritetima. Prvi su zdravstveni djelatnici, a paralelno su to osobe iznad 65 godina i kronični bolesnici. Prioriteti su i djelatnici u socijalnom sustavu, vojska i policija

Plenković je komentirao sjednicu VNS.

- Čini mi se da smo jučer došli do nekog konsenzusa oko točaka dnevnog reda. Smatramo da je red da jednu sjednicu organizira premijer, a jednu predsjednik. Predložili smo da sjednica bude u Nacionalnoj knjižnici. Mi se nudimo da budemo dobar domaćin - kazao je i rekao da njemu nije poznato hoće li sastanka biti.

- Ako neće biti u ponedjeljak, bit će neki drugi dan.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je u petak nove mjere protiv koronavirusa, nakon što dosadašnje nisu smanjile broj zaraženih, a primjenjivat će se od subote u ponoć do 15. prosinca, najavio je voditelj Nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Mjere se odnose na ograničenje javnih događanja i okupljanja na 25 osoba umjesto 50, kako je bilo do sada, ograničenje svadbenih svečanosti na 15 umjesto 30 osoba, dok na pogrebima može biti prisutno najviše 25 osoba umjesto 30, a sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom.

Privatne svečanosti se ograničavaju na 10 osoba umjesto 15, a sportska natjecanja mogu se održavati bez gledatelja te uz pridržavanje mjera kao dosad.

Obustavlja se rad noćnih klubova, kasina i automat klubova, a ostali ugostiteljski objekti radit će do 22 sata, uz istaknutu obavijest o najvećem broju gostiju koji mogu biti u objektu sukladno preporukama HZJZ-a. Više pročitajte ovdje.

