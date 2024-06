Otkriće u SAD-u: Pronađena olupina zrakoplova koji se srušio prije 53 godine

Jedne snježne noći prije 53 godine, privatni avion srušio se u američkoj saveznoj državi Vermont, a stručnjaci vjeruju da su sada napokon uspješno locirali izgubljenu letjelicu u jezeru Champlain. Tog kobnog 27. siječnja 1971. godine, mlažnjak koji je pripadao tvrtki Cousin's Properties trebao je letjeti od Burlingtona do Rhode Islanda, no ubrzo nakon polijetanja je nestao. Njime su putovala dva člana posade i tri zaposlenika navedene kompanije.

Dosadašnje pretrage nisu iznjedrile rezultate. Jezero, maksimalne dubine oko 120 metara, se zamrznulo četiri dana nakon što je avion nestao. Na tom su području provedene brojne potrage, no komadi mlažnjaka sa specifičnim uzorkom pronađeni su tek prošli mjesec kada je tim Garryja Kozaka upotrijebio vozilo na daljinsko upravljanje. Oni su dijelove letjelice našli na dubini 60-ak metara, nedaleko od mjesta na kojemu su kontrolori leta izgubili kontakt s posadom, kod otoka Juniper. To znači da se avion srušio manje od pet kilometara nakon polijetanja, piše CBS.

Garry Kozak u ponedjeljak je potvrdio da su 99 posto sigurni kako se radi o olupini aviona Cousin's Propertiesa. On kaže da je potraga vjerojatno trajala tako dugo jer brojni komadi na koje se takav mlažnjak raspadne pri padu na sonaru često nisu lako uočljivi. "Mlažnjak izgleda doslovno kao hrpa kamenja. Većini ljudi može promaknuti kada gledaju podatke sonara jer će pomisliti kako se radi o geološkim formacijama" pojasnio je.

Kada se led otopio u proljeće 1971. godine, komadi zrakoplova pronađeni su u blizini jezera, no podvodna potraga u svibnju iste godine nije pronašla olupinu. Od tada je provedeno najmanje 17 drugih potraga od kojih je jedna bila 2014. godine, nakon nestanka zrakoplova Malaysia Airlines koji je zapanjio svijet.

Ovo otkriće najviše znači članovima obitelji žrtava koje više od 50 godina nisu znale što se dogodilo njihovim najmilijima. "Sada kada je olupina pronađena... osjećam se spokojno, ali istovremeno tužno" kazala je Barbara Nikita, nećakinja pilota Georgea Nikite. Sin jednog od putnika podijelio je slične osjećaje. "Posljednje 53 godine nismo znali je li avion u jezeru ili na vrhu planine, bilo je to stresno. Osjećam olakšanje što znam gdje je avion, no to na žalost otvara nova pitanja na kojima sada moramo raditi" kazao je Frank Wilder.

Sljedeći korak je službena potvrda da se radi o zrakoplovu tvrtke Counsin's Properties koju će izdati Nacionalni odbor sigurnosti transporta nakon istrage. Kozakova kompanija ne bavi se izvlačenjem olupina jer je to preskupo, a hoće li se zrakoplov vaditi iz jezera ili će tamo ostati ovisi o puno faktora. U svakom slučaju, obitelji nestalih sada znaju gdje su locirana njihova tijela te namjeravaju održati memorijalnu svečanost kraj jezera.

