Ovo su osumnjičeni za premlaćivanje umirovljenika, prijeti im kazna i do 8 godina zatvora

Trojica mladića, među kojima je jedan maloljetnik, danas su iz policijskog pritvora dovedeni na ispitivanje u pulsko Općinsko državno odvjetništvo koje će odlučiti hoće li za osumnjičene tražiti određivanje istražnog zatvora ili će se braniti sa slobode. Policija ih sumnjiči za nanošenje teških tjelesnih ozljeda za što zakon predviđa maksimalnu kaznu od čak osam godina zatvora.

Video: Glas Istre

Podsjetimo, trojica maskiranih mladića u nedjelju su u Puli napala Evelina Valea koji je teško ozlijeđen završio u bolnici.

– Došla su njih trojica ujutro i htjela su skinuti zastavu. Rekao sam im neka puste zastavu na miru i idu svojim putem. Pitali su me kad ću otvoriti kafić. Kad sam im rekao, otišli su i vratili se nakon sat vremena. Ovaj jedan počeo me lupati. Najprije po glavi, gdje mi je jedna čvoruga, pa po zatiljku i kad sam se digao, bacio je stolac na mene. Dok sam bježao, pao sam dolje i počeli su me onda lupati s cipelama. S terase sam pobjegao prema pošti. Mislio sam da ću se tamo zaštiti jer je ondje bio stražar – rekao je Evelino Vale nakon napada.

– Riječ je o teškim tjelesnim ozljedama. Danas je gospodin dobro, stabilan je i izvan životne opasnosti. Nisu učinjene nikakve operacije, konzervativnim metodama smo to riješili. Susreo sam se već s ovakvim slučajevima, često javnost i ne dozna o tome. U prosjeku u Puli u ljetnim mjesecima barem dvoje ljudi bude pretučeno svakog mjeseca. I to su često strani gosti – izjavio je jučer kirurg Rajko Cerović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U nedjelju u večernjim satima policija je izvijestila da su sva trojica napadača uhićena, jedan na području Pule te dvojica u Zagrebu.

Cijeli slučaj zgrozio je hrvatsku javnost, a nakon što se doznalo da je jedan od napadača pripadnik Hrvatske vojske, zapovjednik bojne Tigrovi Krešimir Kršinić osobno je posjetio Evelina Valea u pulskoj bolnici i ispričao se zbog nedopustivog ponašanja vojnika. Jučer je s ozlijeđenim telefonom razgovarao i ministar Krstičević, koji mu se također ispričao te mu zaželio brzi oporavak.

U MORH-u kažu kako je Vale rekao da prihvaća ispriku te zna da je u pitanju djelo pojedinca.

"U ovom slučaju, ako se kriminalističkim istraživanjem utvrdi da je pripadnik Hrvatske vojske počinitelj kaznenog djela, pokrenut će se kazneni i stegovni postupak koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe", poručili su iz MORH-a.