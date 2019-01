Ostojić: 'Slučaj Radeljić' za Odbor je završen

Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, raspravljajući o postupanju Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) prema Mati Radeljiću, bivšem savjetniku predsjednice Republike, zaključio je u utorak kako nije bilo zlouporabe SOA-e, čime je 'slučaj Radeljić' za Odbor završen.

Odbor, čijoj su sjednici nazočili svi članovi, uz dva glasa protiv, prihvatio je izvješće o provedenom stručnom nadzoru Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost te primio na znanje očitovanje SOA-e, nismo zaključili da je bilo zlouporabe od strane SOA temeljem tih izvješća, rekao je predsjednik Odbora Ranko Ostojić (SDP) nakon sjednice zatvorene za javnost.

Izdvojena mišljenja, odnosno protiv takvog zaključka, bili su Ines Strenja Linić (Most) i Branimir Bunjac (ŽZ).

Za Odbor 'slučaj Radeljić' je završen

Potvrdio je kako je time 'slučaj Radeljić' za Odbor gotov.

"Sve što želi kao svoju istinu eventualno predstaviti, Radeljić je već mogao napraviti u DORH-u", kazao je Ostojić, navodeći da mu je već ranije sugerirao da podnese kaznenu prijavu DORH-u, jer je to "najbolje mjesto" da iznese svoje sumnje da mu je netko prijetio.

"To je trebao već napraviti", izjavio je, tumačeći kako je svaki građanin, kad ima ozbiljnu prijetnju ili sumnju na takvu prijetnju, dužan to odmah prijaviti. "Naknadna pamet, 15, 20 dana ga ne spriječava da to i sad napravi", poručio je Ostojić.

Nije htio komentirati znači li to, ako nije bilo zlouporabe sustava, da je Radeljić bio u nekom trenu prijetnja Predsjednici. "Neću to komentirati, iz jednostavnog razloga što izvješće koje smo dobili je bilo pitanje preventivnog djelovanja SOA- prema svim djelatnicima", kazao je.

Zašto Radeljić nije pozvan?

Predsjednik Odbora pojasnio je kako Radeljić nije mogao biti formalno pozvan na sjednicu, s obzirom na zakonske ingerencije Odbora.

Odbor ima pravo nadzora nad SOA-om, ali nemamo pravi biti istražno povjerenstvo, objasnio je. Osim toga, dodao je, Radeljić se "nije udostojio" obratiti ni Odboru, ni Vijeću za građanski nadzor".

Objasnio je kako se sam Odbor bavio njegovim slučajem "prije svega" zbog sumnje na eventualnu zlouporabu od strane SOA-e. "To je napravljeno, provjereno i stručni nadzor i očitovanje i detalji koje smo dobili govore da nije bilo protuzakonito ili zlouporabe položaja od strane djelatnika SOA-e", izjavio je Ostojić.

"Iz njihovih ranijih priopćenja sasvim je izvjesno da je bilo takvih sastanaka, ne samo tada, već i ranije", odgovorio je na pitanje je li SOA potvrdila sastanak s Radeljićem dva tjedna prije razrješenja.

"O podacima sa zatvorene sjednice Odbora ne mogu govoriti, niti (iznositi) detalje izvješća, ali je sasvim jasno iz njihovog izvješća da takav sastanak nije bio prvi put na takvom mjestu, sa sličnim temama", rekao je predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku.

Bunjac: HDZ i SDP u neformalnoj koaliciji

"SDP je podržao HDZ u prihvaćanju izvješća, što i nije iznenađenje s obzirom da su oni već odavno u nekoj vrsti neformalne koalicije", rekao je Branimir Bunjac koji je glasovao protiv zaključka Odbora.

Nije htio izravno odgovoriti kome, nakon svega, vjeruje, Radeljiću, sigurnosnim službama ili vlasti.

"S obzirom da smo glasovali protiv zaključka Odbora, mislim da ta informacija dovoljno govori sama za sebe", odgovorio je.

Naveo je i kako je na sjednici postavio četiri pitanja, među kojima i ono što je Radeljić, ako je toliko opasan da se njime mora baviti SOA, četiri godine radio u Uredu predsjednice i kako to da za njega nije napravljena sigurnosna provjera i prije nego je stupio na dužnost.