Osobna i zdravstvena jedan dokument, ali još se ne zna kad i kako

Spajanje osobne i zdravstvene iskaznice u jedan dokument kojem bi se ubrzo nakon toga pridružila i vozačka dozvola, pa bi umjesto tri kartice, kao dosad, mjesto u novčaniku zauzimala samo jedna. Prema pisanju nekih medija, u Ministarstvu unutarnjih poslova su praktički odlučili kako je to već gotova stvar, te da je samo pitanje vremena kada će se krenuti s njezinom implementacijom, ali u samom MUP-u zasad demantiraju takve napise.

Kažu kako je ministar Davor Božinović u intervjuu koji je nedavno dao za Hinu tek najavio kako planira provesti reformu policije koja će zahvatiti cijeli sustav, s naglaskom na digitalizaciji i ubrzanju rada.

– Bitno je u kojoj je to fazi, jer sad su svi ovo doživjeli kao da imamo gotove konkretne projekte napisane na pola metra uvezenih papira i to je to.

Tek sad treba sjesti, vidjeti kako ćemo to sve napraviti, te projekte pokrenuti i tako dalje – govori naš sugovornik iz MUP-a te ističe kako je okvirni plan da sve ono što je ministar u grubo najavio bude gotovo do kraja sadašnjeg mandata.

Manji pritisak na MUP

A tu je prije svega naglasak na procesu izdavanja dokumenata koji planiraju što više digitalizirati korištenjem sustava e-Građani, ali i ono još bitnije, kod građana pokušati osvijestiti da danas veliku većinu tih dokumenata mogu izraditi iz svog dnevnog boravka bez ikakve potrebe da ponekad i satima čekaju u redovima.

Preko interneta, odnosno sustava e-Građani tako možete izraditi putovnicu i vozačku dozvolu, prijaviti ili odjaviti boravište ili prebivalište, dati svoju suglasnost za izdavanje putovnice ili osobne iskaznice svom djetetu, registrirati objekte koji pružaju usluge smještaja strancima (apartmane)...

– Na kraju predavanja zahtjeva postoji i opcija da se od kuće naruči da dokument stigne preporučenom poštom na kućnu adresu, tako da doista veliku većinu toga možete obaviti a da ne odete u policijsku upravu, postaju ili gdje god – ističu u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ministar Božinović i sam je naglasio kako su oni velik dio posla spremni prepustiti tijelima lokalne samouprave ili pravnim osobama s javnim ovlastima po principu na koji je riješeno izdavanje prometnih dozvola u stanicama za tehnički pregled. Tako bi u nadležnosti MUP-a ostali tek primitak u državljanstvo, dozvole za oružje i reguliranje boravka stranih državljana u Republici Hrvatskoj.

I kamere za policajce

– Ali nije to prebacivanje baš „tek tako“ za izvesti, jer tijela koja bi taj posao možda dobila trebaju prije toga ispuniti hrpu procedura, od tehničkih preduvjeta do sigurnosnih standarda, jer je i tu svrha maksimalno digitalizirati. Na kraju krajeva, nismo ništa postigli ako ljudi umjesto da čekaju u redu u Petrinjskoj, čekaju u redovima na nekim drugim lokacijama – ističu u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Generalna mantra cijelog planiranog preustroja je „što manje birokratizacije“, kako za same građane, tako na kraju krajeva i za same policajce koji umjesto da su više na terenu i sami često znaju muku mučiti s kompliciranim procedurama.

– U praksi kada policajac zaustavi nekoga tko je napravio prometni prekršaj u toj će intervenciji obaviti sav posao, uključujući i izdavanje rješenja na licu mjesta. Da bi to mogao učiniti, mora biti spojen sa svim relevantnim bazama i njegov postupak će u jedinici vremena biti arhiviran pa neće biti potrebno pisati prijave ili posebna izvješća na kraju radnog dana.

Uz to, reforma će dovesti i do umrežavanja postojećih sustava s novim europskim informatičkim sustavima koji će, među ostalim, povećati unutarnju sigurnost granica – pojasnio je ministar Božinović, koji tvrdi i da će do kraja ovoga mandata uvesti još jednu promjenu koja je dosad već nekoliko puta najavljivana, ali nije zaživjela.

Policajci će, tako, kada ta reforma jednom stupi na snagu, a kako je najavljeno, to će se dogoditi najkasnije u iduće četiri godine, kamerama morati snimati svoje postupanje.

To je, kako ističe ministar, najviše u interesu upravo njima samima, jer će se tako otkloniti, tvrdi, najčešće neutemeljene optužbe na policijsko postupanje prema građanima ili strancima na državnoj granici, uz to što će se time pridonijeti i transparentnosti policijskog rada.