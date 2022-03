Osim ekoloških, proizvodi će dobiti i oznake koje govore o njihovoj trajnosti

Proizvodi koje kupujemo trebali bi imati dulji vijek trajanja, prestati se tako brzo kvariti da potiču na kupnju novog jer je popravak starog često skup u odnosu na cijenu novog, a tekstilna i modna industrija trebale bi se okrenuti odjeći koja se može reciklirati, umjesto da završava na smetlištu. To je u osnovi jučerašnjih novih zakonskih prijedloga Europske komisije, koji dodatno potiču uspostavu cirkularne ekonomije.

– Vrijeme je da privedemo kraju model ponašanja "uzmi, napravi, pokvari i baci", koji je toliko štetan za naš planet, zdravlje i za našu ekonomiju – rekao je Frans Timmermans, izvršni predsjednik Europske komisije zadužen za Green Deal, predstavljajući nove prijedloge EK, koji sada idu u proceduru usvajanja među državama članicama i u Europskom parlamentu.

Prema prvom prijedlogu, održivi proizvodi trebaju postati norma u EU: praktički svi proizvodi, a ne samo oni koji pri radu troše određenu energiju i za koje takve oznake ekodizajna već postoje, bit će označavani ekološkom oznakom koja pokazuje koliko su povoljni ili štetni za okoliš i cirkularnu ekonomiju. Oznaka ekodizajna sadržavat će i podatak o tome koliki je očekivani vijek trajanja proizvoda. To bi moglo biti po istom principu po kojemu se sada, primjerice, toster ili mašina za rublje označavaju oznakama od A do G i bojama od zelene do crvene. Trenutačno su to oznake njihove energetske učinkovitosti, ali u budućnosti bi slične oznake govorile i o trajnosti proizvoda.

Drugi prijedlog cilja posebno na tekstilnu i modnu industriju jer se sada samo jedan posto odjeće reciklira, dok sve ostalo završava na smetlištu. Komisija želi natjerati modnu industriju da proizvodi trajniju odjeću, da se na neki način brine i o sitnim popravcima te odjeće ili barem pruži kupcima lakši način da nešto poprave umjesto da bace. I natjerati industriju da odjeću radi od tekstila koji se daju reciklirati, pa da se od stare odjeće proizvodi nova. Nakon hrane, nekretnina i prometa, proizvodnja tekstila ima četvrti najveći učinak na okoliš, pa europski propisi o cirkularnoj ekonomiji kreću u strože reguliranje tog sektora.

Treći prijedlog tiče se građevinskih proizvoda, koji također trebaju postati ekološki održiviji, trajniji i proizvedeni s idejom da se nakon uporabe recikliraju, a ne da završavaju kao građevinski otpad.

– Europski potrošači s pravom očekuju da proizvodi budu dugotrajniji i više prijateljski prema okolišu. Veća učinkovitost u korištenju sirovina i energije u građevinskom i tekstilnom sektoru stvorit će više visokokvalificiranih radnih mjesta diljem Europe – rekao je europski povjerenik za unutarnje tržište, Thierry Breton.

