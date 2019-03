'Osim Dragana javilo nam se još puno naših ljudi u SAD-u. Dogodilo se čudo'

Malena Mila Rončević, dvogodišnja djevojčica koja boluje od akutne leukemije i koja se od 27. veljače nalazi u Klinici za pedijatriju KBC-a Rijeka, preksutra leti u SAD, u Children’s Hospital of Philadelphia, gdje će biti podvrgnuta eksperimentalnoj metodi liječenja leukemije. A za to da Mila s roditeljima otputuje u Ameriku na spasonosno liječenje zaslužna je cijela Hrvatska, i ona u zemlji, i ona izvan zemlje. Jer, bolnici u Philadelphiji, za liječenje tom specijalnom metodom, potrebno je odjednom uplatiti 18 milijuna kuna, a u samo dva-tri dana, od kada se saznalo za Milinu priču, novac dobrih, plemenitih i nesebičnih ljudi počeo se takoreći nezaustavljivo slijevati na dva posebna računa, otvorena za pomoć našoj maloj Mili, i do subote skupilo se više od 10 milijuna kuna. Kako vikendom nije bilo moguće doznati koliko se taj iznos povećao, to će se ta informacija precizno saznati danas.

Mnogi nude smještaj u Philadelphiji

S obazrivošću, i u želji da Milina tatu Marina i mamu Sanju, u trenucima kada naizmjenično borave uz Milin bolnički krevet te istodobno čine sve potrebne pripreme uoči preksutrašnjeg odlaska u Ameriku, barem malo poštedimo, obratili smo se danas Milinu djedu, našem kolegi, dugogodišnjem HRT-ovu uredniku i novinaru Vladimiru Rončeviću. Ni njemu nije lako. Uzvraća na mnoge pozive, razgovara, pomaže... Glas mu je nekako utišan. Osjećaju se neprospavane noći, nadljudski napori da se za unučicu učini sve moguće i nemoguće. No, s razumijevanjem i strpljenjem odvojio je danas desetak minuta i za nas kazavši nam neke od novijih informacija.

– Uz našeg znanstvenika, prof. Ivicu Đikića, koji se već javio, u cijelu se ovu priču uključio još jedan naš znanstvenik, prof. Dragan Primorac, koji predaje i na Penn State University. On je također u kontaktu s dječjom bolnicom u Philadelphiji. Primorac je te struke, sudjeluje u nekim istraživanjima u farmakogenitici, da se liječenje obavlja prema genetskim svojstvima pojedinca, a u bolnici u Philadelphiji raspolažu s nekoliko tih u svijetu revolucionarnih metoda liječenja – smirenim nam glasom govori Vlado Rončević. Pitamo ga koliko cijeloj obitelji znači i to što se danas, putem Facebooka, javio gospodin Dragan Janković iz Philadelphije, koji je Milinoj obitelji ponudio smještaj u svojoj kući za Milina liječenja, kao i mogućnost da ih preksutra dočeka na aerodromu i bude im pri ruci u tim prvim trenucima nakon naporna putovanja i dolaska u Ameriku.

– Osim tog gospodina, javilo se još puno naših ljudi koji žive u Philadelphiji nudeći, bez ikakve naknade, smještaj u svojom kućama tijekom cijelog liječenja koje će trajati godinu dana. Javio se i Steve Rukavina, predsjednik zajednice Hrvata u Philadelphiji. I on je vrlo aktivan u cijeloj ovoj priči, ponudivši i sam smještaj za obitelj. Sin i snaha mogu biti u bolnici uz Milu, no negdje će ipak sve to vrijeme trebati i živjeti – kazao je Rončević.

Ovih se dana dogodilo čudo!

A što kaže na sve ovo što se zbog njegove Mile dogodilo u protekla tri dana, i još uvijek se događa, je li mu i to vratilo nadu ?

– Ovih se dana u Hrvatskoj dogodilo čudo. Čudo! Ovo ponovno pokazuje i dokazuje da mala Hrvatska ima veliko, golemo srce. Kada nam je najteže, onda smo ujedinjeni. Ovakva nas ljudska pitanja ujedinjuju. Mi smo ovih dana primili na stotine tisuća poziva, mailova, postova, klikova, linkova... I znate, mi smo, cijela obitelj, nadu i vjeru u dobar ishod uvijek imali, i imamo i dalje, ali ovakva reakcija ljudi tu je našu nadu i vjeru još ojačala. I potvrdila vjeru u ljude – za kraj nam je kazao kolega Rončević.