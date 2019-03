Dragan iz Philadelphije nudi smještaj Mili i njenoj obitelji

Cijela Hrvatska ujedinila se za pomoć dvogodišnjoj Mili Rončević, curici oboljeloj od leukemije. Djevojčici je potrebno liječenje u SAD-u, a danas se na Faceboku oglasio i Dragan Janković iz Philadelphije koji Milinoj obitelji nudi smještaj za vrijeme liječenja.

- Dragi moji prijatelji čuo sam da u utorak dolazi na liječenje u Philadelphiju djevojčica Mila iz Hrvatske. Ja živim u Philadelphiji sa porodicom i mogli bi osigurati sobu za smještaj dok traje liječenje. Molim svakoga tko bi mogao pomoći oko uspostavljanja kontakta sa Milinom porodicom da mi javi. Mi bi mogli i da ih pokupimo na aerodromu. Hvala svima tko mi pomogne da pomognemo ovoj djevojčici i njenoj familiji - napisao je Dragan Janković na svom Facebook profilu.

Na web stranici lifeformila.com može se pratiti koliko je prikupljeno novčanih sredstava. Od potrebnih 18 milijuna kuna prema posljednjim podacima prikupljeno je gotovo 10. U ponedjeljak bi se trebao znati točan iznos.

U akciju za pomoć Mili dosad su se uključile brojne poznate osobe. Angažirao se i Ured predsjednice.

– Radimo što god možemo, želim čuvati privatnost obitelji pa neću govoriti o detaljima. Moramo pronaći način, što se tiče financijske i stručne strane liječenja – kazala je jučer predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dodajući da je Ured i financijski pomogao, što će činiti i dalje, te da su u kontaktu s liječnicima i specijalistima.

Gradonačelnik Milan Bandić jučer je pak kazao: "Spreman sam ako se ne skupi dovoljno sredstava, na inicijativu gradonačelnika Rijeke i premijera, da se uključiti Grad Zagreb koliko bude potrebno i nadoknaditi one novce koji su potrebiti da bi se operacija izvela. Grad Zagreb nudi prvu rukavicu da sudjeluje, participira u adekvatnom dijelu zajedno s Vladom i Gradom Rijekom jer je dijete iz Rijeke, ima dvije godine, da to dijete ode u Ameriku, Philadelphiju i da probamo spasiti to dijete", poručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Foto: Facebook/Dragan Janković